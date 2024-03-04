'Dune: Part Two' Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve'ün Sıradaki Sürpriz Projesi Ne Olacak?

'Şu anda masada dört projem var. Bunlardan biri şu anda bahsedemeyeceğim gizli bir proje ama bunun çok hızlı bir şekilde gün ışığına çıkması gerekiyor. Bu yüzden “Dune Messiah” ve “Cleopatra”yı ele almadan önce projelerin arasında bir şeyler yapmak iyi bir fikir olacaktır. Tüm bu projeler hala yazılıyor, bu yüzden nereye gideceklerini göreceğiz, ancak bu konuda hiçbir kontrolüm yok.'