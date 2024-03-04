'Dune: Part Two' Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve'ün Sıradaki Sürpriz Projesi Ne Olacak?
'Dune: Part Two' Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve'ün Sıradaki Sürpriz Projesi Ne Olacak?
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Part Two' filminin yönetmeni Denis Villeneuve'ün yeni projesi hakkında yaptığı açıklamalara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı bu yılın en çok beklenen filmlerinden 'Dune: Part Two' geçtiğimiz hafta vizyona girdi.
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu film, gişede beklentiyi fazlasıyla karşılayarak açılış rekoru kırdı.
Bu başarının ardından ünlü yönetmen gelecekte bir noktada "Dune Mesihi" kitabını uyarlayarak üçlemeyi sonlandırmaya kararlı.
Ancak daha önce verdiği röporajlarda, stüdyodan onay çıksa bile üçüncü filme geçmeden önce farklı ve muhtemelen daha küçük bir proje üstünde çalışmak istediğini söylemişti.
The Hollywood Reporter ile yaptığı yeni bir röportajda henüz kararını vermediğini ancak önünde birkaç seçenek bulunduğunu söylüyor ve bir sürpriz projeden bahsediyor:
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Sıradaki projenin ne olabileceğine dair birkaç ihtimal var. Denis Villeneuve'ün uzunca bir süredir bir Cleopatra filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda, bu filmde rol alması için Zendaya ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Henüz net bir açıklama yapmayan ünlü yönetmenin sıradaki projesini merakla bekliyoruz.
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