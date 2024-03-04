Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
'Dune: Part Two' Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve'ün Sıradaki Sürpriz Projesi Ne Olacak?

'Dune: Part Two' Filminin Yönetmeni Denis Villeneuve'ün Sıradaki Sürpriz Projesi Ne Olacak?

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 14:10

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Part Two' filminin yönetmeni Denis Villeneuve'ün yeni projesi hakkında yaptığı açıklamalara birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı bu yılın en çok beklenen filmlerinden 'Dune: Part Two' geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı bu yılın en çok beklenen filmlerinden 'Dune: Part Two' geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu film, gişede beklentiyi fazlasıyla karşılayarak açılış rekoru kırdı.

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'ün oturduğu film, gişede beklentiyi fazlasıyla karşılayarak açılış rekoru kırdı.

Taylor Swift'in konser filmi “The Eras Tour”dan bu yana en büyük açılışı yapan 'Dune: Part Two' beklentilerin üzerine çıkarak 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.👇

Bu başarının ardından ünlü yönetmen gelecekte bir noktada "Dune Mesihi" kitabını uyarlayarak üçlemeyi sonlandırmaya kararlı.

Bu başarının ardından ünlü yönetmen gelecekte bir noktada "Dune Mesihi" kitabını uyarlayarak üçlemeyi sonlandırmaya kararlı.

Ancak daha önce verdiği röporajlarda, stüdyodan onay çıksa bile üçüncü filme geçmeden önce farklı ve muhtemelen daha küçük bir proje üstünde çalışmak istediğini söylemişti.

Ancak daha önce verdiği röporajlarda, stüdyodan onay çıksa bile üçüncü filme geçmeden önce farklı ve muhtemelen daha küçük bir proje üstünde çalışmak istediğini söylemişti.

The Hollywood Reporter ile yaptığı yeni bir röportajda henüz kararını vermediğini ancak önünde birkaç seçenek bulunduğunu söylüyor ve bir sürpriz projeden bahsediyor:

The Hollywood Reporter ile yaptığı yeni bir röportajda henüz kararını vermediğini ancak önünde birkaç seçenek bulunduğunu söylüyor ve bir sürpriz projeden bahsediyor:

'Şu anda masada dört projem var. Bunlardan biri şu anda bahsedemeyeceğim gizli bir proje ama bunun çok hızlı bir şekilde gün ışığına çıkması gerekiyor. Bu yüzden “Dune Messiah” ve “Cleopatra”yı ele almadan önce projelerin arasında bir şeyler yapmak iyi bir fikir olacaktır. Tüm bu projeler hala yazılıyor, bu yüzden nereye gideceklerini göreceğiz, ancak bu konuda hiçbir kontrolüm yok.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sıradaki projenin ne olabileceğine dair birkaç ihtimal var. Denis Villeneuve'ün uzunca bir süredir bir Cleopatra filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Sıradaki projenin ne olabileceğine dair birkaç ihtimal var. Denis Villeneuve'ün uzunca bir süredir bir Cleopatra filmi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda, bu filmde rol alması için Zendaya ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda, bu filmde rol alması için Zendaya ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Henüz net bir açıklama yapmayan ünlü yönetmenin sıradaki projesini merakla bekliyoruz.

Henüz net bir açıklama yapmayan ünlü yönetmenin sıradaki projesini merakla bekliyoruz.

İlginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?