1990'lı Yıllara Damgasını Vuran Bir Dönemin Fenomen Dizisi 'Sahil Güvenlik' Geri Dönüyor!
1990'lı Yıllara Damgasını Vuran Bir Dönemin Fenomen Dizisi 'Sahil Güvenlik' Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.theguardian.com/tv-and-ra...
Oyuncu kadrosunda Pamela Anderson, Gena Lee Nolin, Carmen Electra, Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Brooke Burns, Mitzi Kapture gibi isimlerin yer aldığı 90'lı yılların popüler dizisi 'Sahil Güvenlik' geri geliyor.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Orijinal adı 'Baywatch', Türkiye'de 'Sahil Güvenlik' adıyla bilinen dizi, 1989-2001 yılları arasında 11 sezon devam ederek toplamda 243 bölüm sürdü.
Ülkemizde ATV ekranlarında yayınlanan dizi, Los Angeles Country'nin cankurtaran ekibini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Pamela Anderson, Gena Lee Nolin, Carmen Electra, Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Brooke Burns, Mitzi Kapture gibi isimler yer alıyordu.
David Hasselhoff, Pamela Anderson ve Alexandra Paul’un başrolleri üstlendiği dizi 11 sezon sonunda, 2001 yılında yayın hayatını tamamladı.
Dizi 2003 yılında Sahil Güvenlik: Havai Düğünü (Baywatch: Hawaiian Wedding) filmi ile sinemaya uyarlandı. Son olarak Dwayne Johnson ve Zac Efron’un rol aldığı Sahil Güvenlik filmi 2017 yılında Paramount Picture tarafından piyasaya sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat film, büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı. The Guardian’dan Steve Rose, filmi, “cansız bir komedi” olarak değerlendirdi.
'Sahil Güvenlik' aynı zamanda 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve 10 sezon süren 'Friends' dizisinde Joey ve Chandler’ın severek izlediği diziydi.
İşte o sahne👇
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Sahil Güvenlik' dizisinin yeni versiyonunda yine bir grup cankurtaranın başından geçen olaylar ele alınacak.
Yeni dizinin FOX kanalında yayınlanacağının duyurusundan sonra resmî açıklamada, “Cesur can kurtaranlar, el değmemiş kumsal ve ikonik kırmızı mayolar geri dönüyor” denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin yeni diziyle ilgili beklentileriniz neler? Detaylar için beklemedeyiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Pamela Lee Anderson genç velet dönemimin ah ah kahramanıydı 🥲 eskisi gibi olmaz be