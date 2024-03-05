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Eski Oryantel Didem Kınalı Erkeklerin Oje Sürmesine İlişkin Soru Karşısında Ne Yanıt Verdi?

Eski Oryantel Didem Kınalı Erkeklerin Oje Sürmesine İlişkin Soru Karşısında Ne Yanıt Verdi?

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 14:35

Eski oryantal, yeni şarkıcı Didem Kınalı önceki gece sahne aldığı mekanda, konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Erkeklerin oje kullanmasına ilişkin soru karşısında ise neler söyledi gelin birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/did...
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Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.

Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, dansı bırakarak kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

Geçtiğimiz günlerde ise Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olarak dans ettiği döneme dair bazı itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ise Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olarak dans ettiği döneme dair bazı itiraflarda bulundu.

"Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bırakmıştı.

"Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bırakmıştı.

Para takılmasından rahatsız olmadığını ancak kendisini en çok kadınların taciz ettiğini söylemişti.👇

Son olarak da Avrupa da oryantalin yayılması ve ilgi çekmesi ile ilgili konuşan Didem Kınalı, Shakira'nın dansını beğenmediğini söyledi.

Son olarak da Avrupa da oryantalin yayılması ve ilgi çekmesi ile ilgili konuşan Didem Kınalı, Shakira'nın dansını beğenmediğini söyledi.
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"Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor." diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor." diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Didem Kınalı'nın yorumuna burada yer vermiştik.👇

Şimdi ise şarkıcı kimliği ile ön plana çıkan Kınalı, önceki akşam sahne aldığı mekanda konser sonrası muhabirlerin sorularını cevapladı.

Şimdi ise şarkıcı kimliği ile ön plana çıkan Kınalı, önceki akşam sahne aldığı mekanda konser sonrası muhabirlerin sorularını cevapladı.

Son dönemde gündeme gelen erkeklerin oje kullanmasına ilişkin soru karşısında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Son dönemde gündeme gelen erkeklerin oje kullanmasına ilişkin soru karşısında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Şeffaf olan oje sürülebilir ancak renkli oje asla. Erkek arkadaşım olsa sürdürmem de; istemem de. Sürmek isteyen erkek de sevgilim olamaz" dedi.

"Şeffaf olan oje sürülebilir ancak renkli oje asla. Erkek arkadaşım olsa sürdürmem de; istemem de. Sürmek isteyen erkek de sevgilim olamaz" dedi.

Siz Didem Kınalı'nın bu açıklamalarına katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Didem Kınalı'nın bu açıklamalarına katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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