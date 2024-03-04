"Birbirimize Çok Destek Olurduk": Melisa Döngel Eski Rol Arkadaşı Hande Erçel Hakkında Konuştu!
"Birbirimize Çok Destek Olurduk": Melisa Döngel Eski Rol Arkadaşı Hande Erçel Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DEzuF...
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden yetenekli oyuncu Melisa Döngel Sibel Arna'nın Youtube programında konuğu oldu. Kendisi eski rol arkadaşı Hande Erçel hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
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Son yılların dikkat çeken isimlerinden güzel oyuncu Melisa Döngel, oyunculuğunun yanı sıra yaptığı açıklamalarla ve estetik müdaheleleriyle epey gündem oldu.
'Sen Çal Kapımı' ve 'Dünyayla Benim Aramda' gibi yapımlarla yıldızı parlayan oyuncu aynı zamanda kısa sürede geniş bir hayran kitlesine de ulaştı.
Şimdi ise Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olarak bazı açıklamalar yapan Melisa Döngel'in sözlerine birlikte bakalım.
2020 yılında ekrana gelen 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel ile ilgili sorulan 'Onunla oynamanın en eğlenceli yanı nedir?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
'Çok eğlenceli bir kişilik. Öğrenmeye açık bir insan. Öğrenmenin ne kadar önemli bir şey olduğunun farkında."
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'Oynarken birbirimize çok destek olurduk. Oyunlarımız da olsun set içerisinde olsun. Beraber güzel vakit geçirirdik. O da çok tatlıdır."
"Kadını destekleyen bir insandır. Onu da çok seviyorum." ifadelerinde bulundu.
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Önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yapan Melisa Döngel muhabirlerin 'Hande Erçel ile küs müsünüz?' sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
"Hayır, ben çok seviyorum Hande’yi çok tatlı bir insan iyi ki arkadaş olmuşuz. Küs olmamız için bir sebep yok ki."
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"Hande kalbi çok güzel bir insan, umarım dostluğumu baki kalır. Ben bu aralar çok yoğun çalışıyorum, o da tatilde. Konuşuyoruz muhabbetimiz var hala bir araya gelme konusunda biraz zaman gerekli öyle bir zamanımız yok maalesef ki."
Siz Melisa Döngel'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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