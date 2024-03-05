'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Müziğini Besteleyen Cahit Berkay'dan Yıllar Sonra Gelen Türkan Şoray İtirafı
'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Müziğini Besteleyen Cahit Berkay'dan Yıllar Sonra Gelen Türkan Şoray İtirafı
Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu, Dream Türk TV’de yayınlanan “Müzik Evinde” programına geçtiğimiz bölümlerde usta müzisyen Cahit Berkay ve oyuncu Bengi Öztürk Akkaya oldu.
'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziğini besteleyen Cahit Berkay'dan yıllar sonra Türkan Şoray itirafı geldi. 👇
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Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın yer aldığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' birçoğumuzun bildiği Yeşilçam efsanelerinden biri.
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" isimli kitabından uyarlanan filmin üstünden yıllar geçse de hepimizin hafızasına kazınarak adeta kült yapımlar arasında yerini aldı.
Filmin duygu yüklü hikayesinin yanı sıra müziğiyle de bizleri içine çeken filmin bestecisi Cahit Berkay, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu, Dream Türk TV’de yayınlanan “Müzik Evinde” programına konu oldu.
Usta müzisyen Cahit Berkay ve oyuncu Bengi Öztürk Akkaya'nın birlikte konuk olduğu program bir hayli neşeli geçti.
Filmin müziğini nasıl bestelediğini şu sözlerle anlattı: “Ben gitaristim. Gitarı aldım, uğraştım olmadı. Aldım elime bağlama, olmadı. Yıllardır el değdirmedim curayı gördüm, onu aldım temizledim. 10 dakikada Al Yazmalım şarkısı çıktı.”
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Yıllar sonra ise “Türkan Şoray’a aşıktım” itirafı sorulunca şöyle konuştu: “Türkan Şoray mesleğine çok saygı gösteren, değer veren birisiydi. Set biterdi, stüdyoya gelip film nasıl oldu diye kontrol ederdi."
"O dönemde ses sonradan dublaj yapılırdı. Gelir dublajı dinlerdi, beklerdi. İşine sahip çıkardı. Ben Türkan Hanım’a hayrandım. Ona o dönem kim âşık değildi ki zaten?”
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