'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Müziğini Besteleyen Cahit Berkay'dan Yıllar Sonra Gelen Türkan Şoray İtirafı

Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya’nın sunduğu, Dream Türk TV’de yayınlanan “Müzik Evinde” programına geçtiğimiz bölümlerde usta müzisyen Cahit Berkay ve oyuncu Bengi Öztürk Akkaya oldu.

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziğini besteleyen Cahit Berkay'dan yıllar sonra Türkan Şoray itirafı geldi. 👇