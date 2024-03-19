Game of Thrones'la İlgili Şok İddia: Emilia Clarke "Çıplaklık" ile İlgili Ekibin Zorbalığına mı Uğradı?
Game of Thrones'la İlgili Şok İddia: Emilia Clarke "Çıplaklık" ile İlgili Ekibin Zorbalığına mı Uğradı?
Kaynak: https://twitter.com/opheliacomeback/s...
Gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olarak görülen Game of Thrones bittiğinde adeta yıkılmıştık. 2019'da final yapmasının ardından hala pek çok insan için unutulmaz olan diziyle ilgili herkesi üzecek iddialar ortaya atıldı.
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Milyonlarca insan için gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri olarak kabul edilen Game of Thrones, 8 sezonun ardından 2019 yılında final yapmıştı.
Sırf bittiği için bile büyük üzüntü duyduğumuz Game of Thrones'la ilgili herkesi üzecek iddialar ortaya atıldı.
Kit Harrington'ın röportajında "Bence Jon Snow kral olmalıydı." demesinin ardından X'te bir kullanıcı dizi çekiminde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdi.
@opheliacomeback adlı kullanıcının iddiasına göre, Daenerys Targaryen rolünü canlandıran Emilia Clarke için Game of Thrones süreci oldukça sıkıntılı geçmiş.
Utanç yürüyüşü sahnesinde Cersei’yi canlandıran oyuncu Lena Headey, çocuklu bir kadın olduğunu ve çıplak olmasının yakışık almayacağını söyleyerek sahnede dublör kullanılmasını istemiş.
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Ancak daha sonra da ısrarla Cersei karakterine çıplak sahne yazılmasıyla birlikte bu durum Emilia Clarke'ın gözüne batmış.
Tek sorun bu da değilmiş. İlk kitapta yer alan Sansa'nın rüyasında karakter çıplakken, Sophie Turner'ın henüz reşit olmaması sebebiyle sahne çekilmemiş.
Ancak oyuncu reşit olur olmaz Sophie Turner'ın "Cinselliği diziden öğrendim" açıklamasına sebep olacak kadar çok çıplaklık ve sevişme sahneleri yazılmış.
Ancak burada şöyle bir şey var; Sansa karakterinin sahneleri Sophie Turner'ın istediği gibi yazılırken Emilia Clarke'ın sahneleri doğrudan "çıplak" yazılıyormuş.
Çıplak sahne istemeyen Emilia Clarke'ın bu işi kabul etme sebebi ise sektörde çok yeni olması sebebiyle burayı bir daha bulamayacağı bir fırsat olarak görmesiymiş.
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Ancak sette yanlı davranıldığını gördüğünde projeden tamamen soğumuş. Üstelik bu süreçte set ekibi sağlık problemleri için bile anlayışlı davranmamış!
Bir rivayete göre set ekibiyle birlikte hareket eden senaryo ekibi son sezonda Daenerys Targaryen'i bu yüzden harcamış.
Dizi kitaba tamamen paralel gitmesine rağmen sonradan yaşanan farklılıklar, kitapların yazarı George R. R. Martin'in durumun farkında olduğunu ve yapacak bir şeyinin olmadığını söylemesi iddiaları güçlendiriyor.
Emilia Clarke'ın dizinin ardından sık sık final sezonunun çok saçma olduğunu, son anda değişikliklerin olduğunu ve bu değişikliklere en az izleyenler kadar kendisini çok şaşırdığını söylemesinin sebebi tüm bunlar olabilir.
Siz tüm bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Ya bi siktirin kadinlar, zorbalik diyince sikim salatalik diyene elinde tuzla kosar gibi kosuyorsunuz
Sansanın yaşadığı zorbalığı tüm çıplaklığıyla seyrettik efenim