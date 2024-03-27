Dertlerin Dermanı Müge Anlı'nın Çakal'ın İmdat Şarkısı Sözleriyle İmtihanı Viral Oldu!

Gündüz kuşağının en popüler programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesi güldüren anlar yaşandı. Enteresan bir kaybın işlendiği anlarda Çakal'ın 'İmdat' şarkısını ilk kez dinleyen Müge Anlı'nın 'müstehcen yani' yorumu sosyal medyada viral oldu!