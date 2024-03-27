Dertlerin Dermanı Müge Anlı'nın Çakal'ın İmdat Şarkısı Sözleriyle İmtihanı Viral Oldu!
Dertlerin Dermanı Müge Anlı'nın Çakal'ın İmdat Şarkısı Sözleriyle İmtihanı Viral Oldu!
Gündüz kuşağının en popüler programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te herkesi güldüren anlar yaşandı. Enteresan bir kaybın işlendiği anlarda Çakal'ın 'İmdat' şarkısını ilk kez dinleyen Müge Anlı'nın 'müstehcen yani' yorumu sosyal medyada viral oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı'da yine herkese "pes!" dedirten bir konu işlenmeye başladı. 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için stüdyodaydı.
Niğde'de yaşanan kaybın her detayı başta Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenlere küçük çaplı şoklar yaşattı desek yeridir.
Nehir'in iddialarına göre birkaç ay önce altın ve paralarla kayıplara karışan 4 çocuklu annesinin, evlenmek üzere olduğu sevgilisiyle kaçtığı söylemesiyle ortalık karıştı.
Bölümün ilerleyen anlarında Nehir'in "Kocam" dediği sevgilisi de canlı yayına bağlandı. Şahsın "Ben kayınvalideme yardım etmek için götürdüm. Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" sözleri ise epey tartışma yarattı.
Evden kaçan müstakbel damat ve kayınvalidenin birbirlerini öptükleri TikTok videoları da ortaya çıktı. Bu videoların da ikilinin evden kaçmadan önce çektiği iddiaları mide bulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şirin ve Selahattin'in çektiği bir videonun arka planında da Çakal'ın "İmdat" şarkısı duyuldu. Şarkıyı duyan Anlı'nın ilk tepkisi "bunun sözleri ne ben anlamıyorum. Bunun sözleri ne?" dedi.
Ardından kamera arkasından gelen bilgiyi duyan Müge Anlı "Öyle mi diyor? Ballı ballı, yengeniz heyecanlı. Tamam" ifadelerini kullanıyor.
Şarkının sözlerini duyduktan sonra "Yani biraz müstehcen içerikleri var yani. Kayınvalidenin çektirmesi için müstehcen yani, yanlış anlaşılmasın. Sen niye çektiriyorsun kayınvalidenle böyle ballı ballı diye" diyen Müge Anlı'nın tepkileri ise viral oldu.
Gelen tepkilerden bazılarını da buradan görebilirsiniz 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda