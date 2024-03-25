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Mehmet Ali Erbil Yıllar Önce Canlı Yayında Yaşanan Pantolon İndirme Skandalının Detaylarını Anlattı

Mehmet Ali Erbil Yıllar Önce Canlı Yayında Yaşanan Pantolon İndirme Skandalının Detaylarını Anlattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.03.2024 - 17:24

Bir dönemin en unutulmaz sunucularından biri olan Mehmet Ali Erbil yer aldığı programlardaki hal ve hareketleriyle çok konuşulmuştu. Ama biri vardı ki, büyük skandala neden oldu! 2006 yılında sunuculuğunu üstlendiği programda ekipten birinin pantolonunu indirmiş ve cinsel organı görünmüştü. 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında konuşan Mehmet Ali Erbil, o dönem yaşananları detaylarıyla anlattı.

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Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan bu nedenle sürekli özel hayatıyla gündemimize oturan Mehmet Ali Erbil bir dönem manşetlerden inmezdi.

Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan bu nedenle sürekli özel hayatıyla gündemimize oturan Mehmet Ali Erbil bir dönem manşetlerden inmezdi.

Oyunculuk kariyerine ara verip sunuculuğa devam eden Mehmet Ali Erbil, programdaki absürt davranışları nedeni yüzünden kendisine "ekranların yaramaz çocuğu" denmeye başlamıştı.

Oyunculuk kariyerine ara verip sunuculuğa devam eden Mehmet Ali Erbil, programdaki absürt davranışları nedeni yüzünden kendisine "ekranların yaramaz çocuğu" denmeye başlamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programı ise en dikkat çekici formatlardan birine sahipti.

Mehmet Ali Erbil'in "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programı ise en dikkat çekici formatlardan birine sahipti.

İşte bu büyük olay da 2006 yılında yayınlanan "Ya Şundadır Ya Bunda" canlı yayınında vukuat oldu. Ünlü sunucunun "Askerlerim" dediği ekipte yaşanan olayı kısaca hatırlatalım...

İşte bu büyük olay da 2006 yılında yayınlanan "Ya Şundadır Ya Bunda" canlı yayınında vukuat oldu. Ünlü sunucunun "Askerlerim" dediği ekipte yaşanan olayı kısaca hatırlatalım...

Erbil, "asker eller havaya" komutu verdikten sonra ekipten birinin arkasına geçip, pantolonunu indirdi. Hızla indirilen pantolon beraber çamaşırı da inen adamın cinsel organı kameralar tarafından kaydedildi.

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Bu yaşanan skandaldan sonra harekete geçen RTÜK, programa 12 kez yayın durdurma cezası vermişti. Cezadan sonra program yayından kaldırılmıştı.

Bu yaşanan skandaldan sonra harekete geçen RTÜK, programa 12 kez yayın durdurma cezası vermişti. Cezadan sonra program yayından kaldırılmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için evinin kapılarını açan Mehmet Ali Erbil, hem sunucu Evrim Akın'a hem de sevgilisi Gülseren Ceylan'a hafızlara kazınan o canlı yayın skandalını anlattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için evinin kapılarını açan Mehmet Ali Erbil, hem sunucu Evrim Akın'a hem de sevgilisi Gülseren Ceylan'a hafızlara kazınan o canlı yayın skandalını anlattı.

Yaşananların ardından yıllar sonra açıklama yapan Mehmet Ali Erbil anlattıklarıyla epey güldürdü. Eski sunucu sözlerine "Pantolonunu indirdiğim her adamın içinde farklı bir şeyler çıkıyor. Bunu kontrol ediyorlar, arkada ekip var." diyerek başladı.

Yaşananların ardından yıllar sonra açıklama yapan Mehmet Ali Erbil anlattıklarıyla epey güldürdü. Eski sunucu sözlerine "Pantolonunu indirdiğim her adamın içinde farklı bir şeyler çıkıyor. Bunu kontrol ediyorlar, arkada ekip var." diyerek başladı.

"Tumanını (pantolonunu) bağlıyorlar iyice ki her şeyiyle inmesin diye. Afedersiniz tumanını da ben mi kontrol edeceğim herkesin? Bunun için maaş alan insanlar var. O gün o çocuk da bağlamamış tumanını. Ben de indirdim. Bir baktım ki her şey indi arkadaşın. Ben de direkt 'göründü mü?' diye sordum"

"Tumanını (pantolonunu) bağlıyorlar iyice ki her şeyiyle inmesin diye. Afedersiniz tumanını da ben mi kontrol edeceğim herkesin? Bunun için maaş alan insanlar var. O gün o çocuk da bağlamamış tumanını. Ben de indirdim. Bir baktım ki her şey indi arkadaşın. Ben de direkt 'göründü mü?' diye sordum"

İşte o anlar...

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