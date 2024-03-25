Mehmet Ali Erbil Yıllar Önce Canlı Yayında Yaşanan Pantolon İndirme Skandalının Detaylarını Anlattı

Bir dönemin en unutulmaz sunucularından biri olan Mehmet Ali Erbil yer aldığı programlardaki hal ve hareketleriyle çok konuşulmuştu. Ama biri vardı ki, büyük skandala neden oldu! 2006 yılında sunuculuğunu üstlendiği programda ekipten birinin pantolonunu indirmiş ve cinsel organı görünmüştü. 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında konuşan Mehmet Ali Erbil, o dönem yaşananları detaylarıyla anlattı.