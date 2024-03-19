Görüş Bildir
Haberler
TV
Müge Anlı Çıldırdı: Eşim Dediği Sevgilisinin Öz Annesiyle Kaçtığını Anlatan Kadının İddiaları "Pes" Dedirtti!

Müge Anlı Çıldırdı: Eşim Dediği Sevgilisinin Öz Annesiyle Kaçtığını Anlatan Kadının İddiaları "Pes" Dedirtti!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.03.2024 - 11:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ve yeniden herkese 'Yok artık, bu kadarı da olmaz!' dedirten bir olay yaşandı. 3 ay önce öz annesi ve 'kocam' dediği sevgilisinin altınlarla kaçtığını anlatan Nehir'in akılalmaz iddiaları ağızları açık bıraktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Müge Anlı'da yine herkesin ağzını açık bırakan yeni bir konu işlenmeye başladı. Stüdyonun bugünkü konuğu 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş oldu. Baba-kız 3 ay önce evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için geldi.

Müge Anlı'da yine herkesin ağzını açık bırakan yeni bir konu işlenmeye başladı. Stüdyonun bugünkü konuğu 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş oldu. Baba-kız 3 ay önce evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşına giren bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşına giren bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.

40 yaşındaki annesi Şirin Hanım ve sevgilisi Selahattin'in 2 burma bilezik, 1 cumhuriyet altını, kayınvalidesindeki altınlar ve 11 bin lirayla kaçtığı belirtildi. 

Nehir dışında üç çocuğu daha bulunan Şirin Hanım onları da kocasına bırakmış.

24 yaşındaki sevgilisiyle yaşadığı birliktelikten hamile kalan Nehir resmi nikah kıyacaklarını ama kendisinin yaşı tutmadığı için kıyamadıklarını söyledi. 18 yaşına girince nikah tarihi alınmış ama sevgilisi annesiyle kaçtığı için nikah iptal olmuş.

24 yaşındaki sevgilisiyle yaşadığı birliktelikten hamile kalan Nehir resmi nikah kıyacaklarını ama kendisinin yaşı tutmadığı için kıyamadıklarını söyledi. 18 yaşına girince nikah tarihi alınmış ama sevgilisi annesiyle kaçtığı için nikah iptal olmuş.

"Kocam öz annemin yanında bana hep hakaret ederdi. Kötü davranıp, döverdi" diyince Müge Anlı da kaçan kadının öz anne olup olmadığı birkaç kez sorguladı doğal olarak.

"Kocam öz annemin yanında bana hep hakaret ederdi. Kötü davranıp, döverdi" diyince Müge Anlı da kaçan kadının öz anne olup olmadığı birkaç kez sorguladı doğal olarak.

Annesi ve "kocam" dediği sevgilisi kaçtıktan sonra böbrek ve ciğerinden parça alındığını daha sonra da kanser teşhisi konulduğunu anlatan genç kız ayrıldıkları zamanı da şöyle anlattı:

Annesi ve "kocam" dediği sevgilisi kaçtıktan sonra böbrek ve ciğerinden parça alındığını daha sonra da kanser teşhisi konulduğunu anlatan genç kız ayrıldıkları zamanı da şöyle anlattı:

'Selahattin biriyle kavga etmişti ve kafası rahatlasın diye annemlere gittik. Sabah da 'sen beni mutlu edemiyorsun' diyerek ayrılmak istediğini söyledi'

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok videosunu görünce 'Nehir'dir o annesi değildir' dedim ifadelerini kullanan Müge Anlı merak edilen videoyu izleyince de "yok artık devenin nalı diyerek" kendine hakim olmadı.

TikTok videosunu görünce 'Nehir'dir o annesi değildir' dedim ifadelerini kullanan Müge Anlı merak edilen videoyu izleyince de "yok artık devenin nalı diyerek" kendine hakim olmadı.

Telefonla canlı yayına bağlanan Selahattin "Ben kayınvalideme yardım etmek için götürdüm. Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" dedi.

Telefonla canlı yayına bağlanan Selahattin "Ben kayınvalideme yardım etmek için götürdüm. Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" dedi.

TikTok'taki öpüşmeli pozlar hakkında da 'ben sıcakkanlı bir insanım diyen' adam herkesi öfkelendirdi. O sırada sinirlenen Anlı ise 'başlatma sıcakkanlığından! Ne sıcakkanlılığı be!' diyerek çıkıştı.

Söz konusu videoları kaçarken veya kaçtıktan sonra değil Nehir'le birlikte olduğu dönemde çektiğini bir de sevgilisinin bu konudan haberdar olduğunu anlatan adamın sözleri izleyenlerin de tepkisini topladı.

Söz konusu videoları kaçarken veya kaçtıktan sonra değil Nehir'le birlikte olduğu dönemde çektiğini bir de sevgilisinin bu konudan haberdar olduğunu anlatan adamın sözleri izleyenlerin de tepkisini topladı.

Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" diye söze başlayınca hemen araya giren Müge Anlı "onları söyleme" dedi.

Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" diye söze başlayınca hemen araya giren Müge Anlı "onları söyleme" dedi.

Kimlikte Selahattin olarak geçen ama herkesin Şahin olarak hitap ettiği kişi hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Nehir şu ifadeleri kullandı:

Kimlikte Selahattin olarak geçen ama herkesin Şahin olarak hitap ettiği kişi hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Nehir şu ifadeleri kullandı:

'Düşmanım olsa böyle yapmazdı, öz annem beni sırtımdan bıçakladı. Boynumu kılıçla kesip bir köşeye attı. 18 yaşındayım ama hiçbir şeye hevesim kalmadı. Ölürsem çocuğuma kim bakacak diye ameliyat olmuyorum. Bileğimdeki cumhuriyeti çıkarıp gözümün önünde annemin koluna taktı. Kafama silahla vurdu, bıçakla saldırırdı. Ufak bir tartışmamızda beni boğmaya çalıştı ama annesi ve babası durdurdu.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"İkimizde Adana'dayız ama aynı evde yaşamıyoruz. Eğer isterseniz ben kayınvalidemin yanına da giderim, evini biliyorum" açıklamasında bulunan Selahattin bir süre sonra canlı yayına kayıp olarak aranan Şirin Hanım'la bağlandı.

"İkimizde Adana'dayız ama aynı evde yaşamıyoruz. Eğer isterseniz ben kayınvalidemin yanına da giderim, evini biliyorum" açıklamasında bulunan Selahattin bir süre sonra canlı yayına kayıp olarak aranan Şirin Hanım'la bağlandı.

Müge Anlı telefondaki Selahattin'e "Sen bu kadının TikTok videosunun altına 'aşkım' yazmışsın" diyince ağızları açık bırakan bir cevap veren Selahattin ise " Ne var bunda yazarım" diyerek sinirleri hoplatı!

Müge Anlı telefondaki Selahattin'e "Sen bu kadının TikTok videosunun altına 'aşkım' yazmışsın" diyince ağızları açık bırakan bir cevap veren Selahattin ise " Ne var bunda yazarım" diyerek sinirleri hoplatı!

Müge Anlı canlı yayına bağlanan kadına "sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca direkt bunu reddeden Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var" dedi.

Müge Anlı canlı yayına bağlanan kadına "sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca direkt bunu reddeden Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var" dedi.

'Ne hakkın var ya?' diyen Anlı 'Kadın haklarını sapıttırmayalım. Bunun kadın hakkıyla alakası yok. Kadının hakkı varsa senin dört yaşındaki çocuğunun hakkı ne, kızının hakkı ne? Bunlar kadın değil mi?' diye tepki gösterdi.

Kocası Savaş Bey'i yıllardır istemediğini söyleyen Şirin "4 yaşındaki çocuğumu istedim vermediler" dedi. Bunun üzerine söze giren Savaş da "kendi damadından çocuk yapacağın da mı yalan?" sözüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Kocası Savaş Bey'i yıllardır istemediğini söyleyen Şirin "4 yaşındaki çocuğumu istedim vermediler" dedi. Bunun üzerine söze giren Savaş da "kendi damadından çocuk yapacağın da mı yalan?" sözüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Söze açıklık getiren Nehir de "annem bana kendisi söyledi, 'Şahin'den bir aylık hamileyim ben' dedi" ifadesiyle Müge Anlı dahil herkesin ağzını açık bıraktı.

Söze açıklık getiren Nehir de "annem bana kendisi söyledi, 'Şahin'den bir aylık hamileyim ben' dedi" ifadesiyle Müge Anlı dahil herkesin ağzını açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aslında damadıyla kaçmadığını söyleyen Şirin Hanım evi terk etme nedeni olarak Savaş'ın kendisine gösterdiği şiddet olduğunu öne sürdü. Kızı ve eşi işe bu iddiaları yalanladı.

Aslında damadıyla kaçmadığını söyleyen Şirin Hanım evi terk etme nedeni olarak Savaş'ın kendisine gösterdiği şiddet olduğunu öne sürdü. Kızı ve eşi işe bu iddiaları yalanladı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?