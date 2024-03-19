Müge Anlı Çıldırdı: Eşim Dediği Sevgilisinin Öz Annesiyle Kaçtığını Anlatan Kadının İddiaları "Pes" Dedirtti!
Müge Anlı Çıldırdı: Eşim Dediği Sevgilisinin Öz Annesiyle Kaçtığını Anlatan Kadının İddiaları "Pes" Dedirtti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ve yeniden herkese 'Yok artık, bu kadarı da olmaz!' dedirten bir olay yaşandı. 3 ay önce öz annesi ve 'kocam' dediği sevgilisinin altınlarla kaçtığını anlatan Nehir'in akılalmaz iddiaları ağızları açık bıraktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Anlı'da yine herkesin ağzını açık bırakan yeni bir konu işlenmeye başladı. Stüdyonun bugünkü konuğu 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş oldu. Baba-kız 3 ay önce evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için geldi.
Geçtiğimiz haftalarda yaşına giren bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.
24 yaşındaki sevgilisiyle yaşadığı birliktelikten hamile kalan Nehir resmi nikah kıyacaklarını ama kendisinin yaşı tutmadığı için kıyamadıklarını söyledi. 18 yaşına girince nikah tarihi alınmış ama sevgilisi annesiyle kaçtığı için nikah iptal olmuş.
"Kocam öz annemin yanında bana hep hakaret ederdi. Kötü davranıp, döverdi" diyince Müge Anlı da kaçan kadının öz anne olup olmadığı birkaç kez sorguladı doğal olarak.
Annesi ve "kocam" dediği sevgilisi kaçtıktan sonra böbrek ve ciğerinden parça alındığını daha sonra da kanser teşhisi konulduğunu anlatan genç kız ayrıldıkları zamanı da şöyle anlattı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok videosunu görünce 'Nehir'dir o annesi değildir' dedim ifadelerini kullanan Müge Anlı merak edilen videoyu izleyince de "yok artık devenin nalı diyerek" kendine hakim olmadı.
Telefonla canlı yayına bağlanan Selahattin "Ben kayınvalideme yardım etmek için götürdüm. Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" dedi.
Söz konusu videoları kaçarken veya kaçtıktan sonra değil Nehir'le birlikte olduğu dönemde çektiğini bir de sevgilisinin bu konudan haberdar olduğunu anlatan adamın sözleri izleyenlerin de tepkisini topladı.
Nehir telefondaki sevgilisine "Sen geliyordun, annemle benim ortamızda yatıyordun. Bana dönüp uyumak yerine ona dönüp uyuyordun" diye söze başlayınca hemen araya giren Müge Anlı "onları söyleme" dedi.
Kimlikte Selahattin olarak geçen ama herkesin Şahin olarak hitap ettiği kişi hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Nehir şu ifadeleri kullandı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
"İkimizde Adana'dayız ama aynı evde yaşamıyoruz. Eğer isterseniz ben kayınvalidemin yanına da giderim, evini biliyorum" açıklamasında bulunan Selahattin bir süre sonra canlı yayına kayıp olarak aranan Şirin Hanım'la bağlandı.
Müge Anlı telefondaki Selahattin'e "Sen bu kadının TikTok videosunun altına 'aşkım' yazmışsın" diyince ağızları açık bırakan bir cevap veren Selahattin ise " Ne var bunda yazarım" diyerek sinirleri hoplatı!
Müge Anlı canlı yayına bağlanan kadına "sen kızının çocuğunun babasıyla mı kaçtın?" diye sorunca direkt bunu reddeden Şirin ise "Damadın yanında değilim ben. Kızım iftiracı. Benim de kadın haklarım var" dedi.
Kocası Savaş Bey'i yıllardır istemediğini söyleyen Şirin "4 yaşındaki çocuğumu istedim vermediler" dedi. Bunun üzerine söze giren Savaş da "kendi damadından çocuk yapacağın da mı yalan?" sözüyle herkesi şaşkına çevirdi.
Söze açıklık getiren Nehir de "annem bana kendisi söyledi, 'Şahin'den bir aylık hamileyim ben' dedi" ifadesiyle Müge Anlı dahil herkesin ağzını açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslında damadıyla kaçmadığını söyleyen Şirin Hanım evi terk etme nedeni olarak Savaş'ın kendisine gösterdiği şiddet olduğunu öne sürdü. Kızı ve eşi işe bu iddiaları yalanladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda