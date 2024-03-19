Müge Anlı Çıldırdı: Eşim Dediği Sevgilisinin Öz Annesiyle Kaçtığını Anlatan Kadının İddiaları "Pes" Dedirtti!

'Düşmanım olsa böyle yapmazdı, öz annem beni sırtımdan bıçakladı. Boynumu kılıçla kesip bir köşeye attı. 18 yaşındayım ama hiçbir şeye hevesim kalmadı. Ölürsem çocuğuma kim bakacak diye ameliyat olmuyorum. Bileğimdeki cumhuriyeti çıkarıp gözümün önünde annemin koluna taktı. Kafama silahla vurdu, bıçakla saldırırdı. Ufak bir tartışmamızda beni boğmaya çalıştı ama annesi ve babası durdurdu.'