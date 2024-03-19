Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!
NOW'un sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu enfes bir oyunculuk performansıyla kendisine hayran bıraktırmaya devam ederken, Kızıl Goncalar kamera arkasından Yazıcıoğlu'nun sahneye nasıl hazırlandığı yayınlandı.
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NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu.
Mert Yazıcıoğlu, ani duygu değişimleriyle öne çıkan Cüneyd karakterini öylesine profesyonel canlandırıyor ki izleyiciler onu Cüneyd olarak benimsedi bile.
Gergin sahneleriyle öne çıkan Cüneyd karakteri için Yazıcıoğlu'nun ne gibi hazırlıkları yaptığı merak edilirken, Kızıl Goncalar'dan bir kamera arkası geldi.
Cüneyd ve Sadi Hüdayi'nin yer aldığı sahnede yönetmenin komutlarını dikkatlice dinleyip yerine getiren Yazıcıoğlu'nun o anları kısa sürede viral oldu.
İşte o kamera arkası görüntüsü:
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