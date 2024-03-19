Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!

NOW'un sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu enfes bir oyunculuk performansıyla kendisine hayran bıraktırmaya devam ederken, Kızıl Goncalar kamera arkasından Yazıcıoğlu'nun sahneye nasıl hazırlandığı yayınlandı.