Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da Gizem Memiç'in Talihsiz Kazasının Sonu Diskalifiye mi Olacak?
Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da Gizem Memiç'in Talihsiz Kazasının Sonu Diskalifiye mi Olacak?
Survivor All Star 2024'te kaos ve kavgaların dışında sakatlıklar da oldukça gündemi meşgul eden konular arasında. Tüm Survivor kaderlerinin performanslarına bağlı olduğunu bilen yarışmacılar canlarını dişlerine takarken, parkurlarda ciddi sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu isimlerden biri de bir anda yerde kalan ve acı içinde bağıran Gizem Memiç oldu. Peki Gizem Memiç diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
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Survivor All Star 2024'te elenmenin ve diskalifiye olmanın eşiğinden dönen yarışmacılar dikkatlerimizden kaçmıyor elbette.
Mental olarak ada koşulları, açlık ve birbirleriyle olan yarışlarını değerlendiren Survivorlar zaman zaman büyük patlamalar da yaşayabiliyor elbette.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Batuhan Karacakaya ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıyacak gibi duruyor.
Kavgalar bir yana dursun tabii ki yarışmacıların ve ekibin en korktuğu konulardan bir tanesi sakatlıklar.
Dün akşamki dokunulmazlık oyunu esnasında ise Gizem Memiç'in parkurda bir anda yerde kaldığı anlar yürekleri ağza getirdi.
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Arkadaşlarının başına toplandığı ve yardım etmek için uğraştığı Gizem'in feryatları, doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada devam etti.
Gizem Memiç'in diskalifiye olup olmayacağı araştırılmaya başlanırken, Acun Ilıcalı durumunun oldukça ciddi olduğunu söyledi.
Gizem Memiç'in yarışma akıbetine sonra karar verilecek.
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