Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da Gizem Memiç'in Talihsiz Kazasının Sonu Diskalifiye mi Olacak?

'Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü.'