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Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da Gizem Memiç'in Talihsiz Kazasının Sonu Diskalifiye mi Olacak?

Acun Ilıcalı Konseyde Açıkladı: Survivor'da Gizem Memiç'in Talihsiz Kazasının Sonu Diskalifiye mi Olacak?

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 08:52

Survivor All Star 2024'te kaos ve kavgaların dışında sakatlıklar da oldukça gündemi meşgul eden konular arasında. Tüm Survivor kaderlerinin performanslarına bağlı olduğunu bilen yarışmacılar canlarını dişlerine takarken, parkurlarda ciddi sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu isimlerden biri de bir anda yerde kalan ve acı içinde bağıran Gizem Memiç oldu. Peki Gizem Memiç diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...

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Survivor All Star 2024'te elenmenin ve diskalifiye olmanın eşiğinden dönen yarışmacılar dikkatlerimizden kaçmıyor elbette.

Survivor All Star 2024'te elenmenin ve diskalifiye olmanın eşiğinden dönen yarışmacılar dikkatlerimizden kaçmıyor elbette.

Piskolojik olarak dayanamayacak hale gelen yarışmacılar istemedikleri kararlarla yüzleşmek durumunda kalabiliyor. Geçtiğimiz günlerde birden eşyalarını toplayan ve gitme kararı alan Ogeday da bu isimlerden biriydi. ardından Acun Ilıcalı ve ekiple konuşmasıyla yeniden programa geri dönmüştü.

Mental olarak ada koşulları, açlık ve birbirleriyle olan yarışlarını değerlendiren Survivorlar zaman zaman büyük patlamalar da yaşayabiliyor elbette.

Mental olarak ada koşulları, açlık ve birbirleriyle olan yarışlarını değerlendiren Survivorlar zaman zaman büyük patlamalar da yaşayabiliyor elbette.

Bunu dün akşamki bölümde Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşadığı sinir kriziyle örneklendirebiliriz. Arkadaşları tarafından dışlanan ve farklı konularla gündeme getirilmeye başlayan Aleyna, sinirlerine hakim olamayıp gözyaşları içerisinde içini dökmüştü.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Batuhan Karacakaya ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıyacak gibi duruyor.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Batuhan Karacakaya ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansıyacak gibi duruyor.

Arkadaşlarını 'primci' olarak niteleyen Batuhan Karacakaya'ya 'Küçük hesaplar, Batuhan kafada kurmaya başlamış' dedikten sonra ikili arasındaki ipler geriliyor.

Kavgalar bir yana dursun tabii ki yarışmacıların ve ekibin en korktuğu konulardan bir tanesi sakatlıklar.

Kavgalar bir yana dursun tabii ki yarışmacıların ve ekibin en korktuğu konulardan bir tanesi sakatlıklar.

SMS oylamasının olmadığı 2024 senesinde her şey performansa dayalı bildiğiniz gibi. Bu yüzden yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini değil, daha da iyisini yaparak yarışıyorlar.

Dün akşamki dokunulmazlık oyunu esnasında ise Gizem Memiç'in parkurda bir anda yerde kaldığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Dün akşamki dokunulmazlık oyunu esnasında ise Gizem Memiç'in parkurda bir anda yerde kaldığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Gizem parkurda adım attığı sırada bacağı ikiye ayrılır vaziyette düşünce yaşadığı acı yarışmacıyı yerde bıraktı. Kalkamayan Gizem'in acıdan kıvrandığı anlar herkesi çok korkuttu.

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Arkadaşlarının başına toplandığı ve yardım etmek için uğraştığı Gizem'in feryatları, doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada devam etti.

Arkadaşlarının başına toplandığı ve yardım etmek için uğraştığı Gizem'in feryatları, doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada devam etti.

Yarışmacının durumu oldukça merak edilirken, akşamki konseyde Gizem'in sağlık durumu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Gizem Memiç'in diskalifiye olup olmayacağı araştırılmaya başlanırken, Acun Ilıcalı durumunun oldukça ciddi olduğunu söyledi.

Gizem Memiç'in diskalifiye olup olmayacağı araştırılmaya başlanırken, Acun Ilıcalı durumunun oldukça ciddi olduğunu söyledi.

'Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü.'

Gizem Memiç'in yarışma akıbetine sonra karar verilecek.

Gizem Memiç'in yarışma akıbetine sonra karar verilecek.

'Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek.'

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