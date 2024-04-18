Metin Akpınar'ı Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yayına Bağlanıp Annesi Hakkında Konuşan Kadına Zehir Zemberek Sözler!
Metin Akpınar'ı Kızı Duygu Nebioğlu'ndan Yayına Bağlanıp Annesi Hakkında Konuşan Kadına Zehir Zemberek Sözler!
Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugünkü yayında annesi hakkında ilginç açıklamalarda bulunan seyirciye sert çıktı!
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Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu meselesi son günlerde yeniden gündemin tam ortasına oturdu biliyorsunuz.
Hatırlamayanlar için Açıklamasında kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini ve durumdan haberdar olmadığını vurgulayan Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar'dan özür dilemiş, "Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti ve bu açıklama ikiz kız kardeşleri, özellikle de Duygu Nebioğlu'nu daha çok sinirlendirmişti.
Biyolojik babalarının en başından beri her şeyden haberdar olduğunu iddia eden ikizlerden Duygu Nebioğlu, 14 yıl boyunca Akpınar'ın kendisini oyaladığını ve "annesiyle tek gecelik ilişki" açıklamasının da doğru olmadığını vurgulamıştı.
Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar'a tepkili olduğu çok net anlaşılıyordu ki işler bir anda daha da karıştı. Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.
Ve hatta Müge Anlı'dan yardım istedi kendisi. Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona." açıklamasında bulunmuştu.
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Ve programa çıktı da! İki gündür Müge Anlı'da hem kendisinin hem de kız kardeşlerinin yaşadıklarını anlatan Nebioğlu, annesini aramaya başladı.
Fakat Nebioğlu'nun programdaki ikinci günde şok gelişmeler yaşandı. Dilara Gülatan, annesinin babasının Uğur Dündar olduğunu söylediğini savunuyor ve davasında ısrarcı olacağını söylüyordu ki yayına bağlanan Zeynep isimli seyirci tüm gidişatı değiştirdi.
"Ben onların annesinin 35 yıl önceki yakın bir arkadaşıyım. Anne Suphiye Orancı bana Dilara'nın babasının başka biri olduğunu söyledi" açıklamasında bulunan Zeynep hanım, bir de üstüne ""Yanlış anlamayın... Senin annen çalışan bayandı." cümlesini kurunca Duygu Nebioğlu sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı.
İddia sahibiyle görüşmek istediğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamayan Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve yayına bağlanan hanımefendiye de çok sert çıktı!
İşte o anlar 👇
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