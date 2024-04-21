Yine Beceremediler: Bebeklerinin Yüzünü Sır Gibi Saklayarak Prim Kasan Tayyargillerin Hevesi Kursağında Kaldı!

Polatların davasının ardından iyice öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti geçtiğimiz gün ilk oğullarını ve dördüncü bebeklerini kucağına aldı. Oğulları Emir Ege'nin yüzünü sır gibi saklayan çiftin hevesi yine ve yeniden kursağında kaldı!