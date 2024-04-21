Yine Beceremediler: Bebeklerinin Yüzünü Sır Gibi Saklayarak Prim Kasan Tayyargillerin Hevesi Kursağında Kaldı!
Yine Beceremediler: Bebeklerinin Yüzünü Sır Gibi Saklayarak Prim Kasan Tayyargillerin Hevesi Kursağında Kaldı!
Polatların davasının ardından iyice öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti geçtiğimiz gün ilk oğullarını ve dördüncü bebeklerini kucağına aldı. Oğulları Emir Ege'nin yüzünü sır gibi saklayan çiftin hevesi yine ve yeniden kursağında kaldı!
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Dilan ve Engin Polat'ın hayatının bir gecede tepetaklak oluşunun ardından, meseleyi yakından takip eden avukat Feyza Altun'un hedef almasıyla beraber "Tayyargiller" de mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerinden oldu. Polatları taklit ettiği düşünülen Özlem ve Tayyar Öz çifti Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine sahip ve Dilan'ın içeri girişinin ardından en çok rağbet gören sosyal medya fenomenlerinden diyebiliriz.
Aynı Polatlar gibi günün hemen hemen her dakikasında paylaşım yapan, umre pozlarının yanında lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Tayyargiller'in de birçok sosyal medya fenomeni gibi mal varlığına el konuldu ve Polatların davasına dahil edilmişti.
Gözlerin üzerinde olduğunu anlayan Özlem ve Tayyar Öz, sosyal medya paylaşımlarına çekidüzen vermişti ve bizler de aileyi çok daha mütevazı karelerle görmeye başlamıştık.
Fakat bu sadelik kısa sürmüştü. Dördüncü bebeklerini kucağına almaya hazırlanan çift, lüks paylaşımlarına hiç vakit kaybetmeden geri döndü.
Dördüncü bebeklerini beklerken mümkün olan her tuşa basan Tayyargiller, bebeklerinin cinsiyetini koca bir partiyle duyurmayı hedeflerken hevesleri kırılmıştı. Çünkü organizasyonu yapan hesap, Tayyargillerden önce bir erkek bebek beklediklerini afişe etmişti.
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Hamileliğin son günlerinde olan Özlem Öz, geçtiğimiz günlerde yine "Dilan Polat'a özendi" yorumlarına sebep olan bir hamlede bulunarak şarkı çıkaracaklarını duyurmuştu.
Şarkının da klibin de bir kısmını yayınlayan Tayyargiller, akıllara hemen Dilan Polat'ı ve cezaevine girmeden kısa bir süre önce yayınladığı "Enerci"yi getirmişti.
Tayyargiller, dördüncü bebeklerini yani ilk oğulları Emir Ege'yi 20 Nisan'da kucağına aldı. Doğum anına dair birçok paylaşımda bulunan Özlem Öz yine tepki çekmişti.
Birkaç saat önce Emir Ege'yi kızlarıyla tanıştıran çift, doğum anından itibaren bebeklerinin yüzünü blurlayarak paylaşmayı tercih etti.
Çünkü planlarında Emir Ege'nin yüzünü büyük bir şovla göstermek vardı. Fakat Tayyargillerin hevesi, aynı cinsiyet partisinde olduğu gibi kursağında kaldı.
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@magazingozu adlı hesabın ifşasına göre Özlem Öz'ün arkadaşlarından biri fark etmeden Emir Ege'nin yüzünü açık etti!
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