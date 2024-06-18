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16 Saniye Boyunca 1 Kez Bile Gözünü Kırpmadı: Sertab Erener'in 'Bipolar' Paylaşımı Tarkan'ı Hatırlattı!

16 Saniye Boyunca 1 Kez Bile Gözünü Kırpmadı: Sertab Erener'in 'Bipolar' Paylaşımı Tarkan'ı Hatırlattı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 20:08

Tarkan'ın 'Baba oluyorum' paylaşımındaki aşırı mutlu ifadesi günlerce çeşitli esprilere konu olmuştu. Hafızalara kazınan bu duyuru videosuna benzer bir hareket de 2003 yılında Türkiye'ye ilk ve şimdilik tek Eurovision birinciliği kazandıran biricik Sertab Erener'imizden geldi. 16 saniye boyunca gözünü kırpmadan yeni şarkısı 'Bipolar'ı duyuran Sertab Erener, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!

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Tarkan'ın baba olacağını sosyal medyadan paylaştığı anları unutmak ne mümkün! Ne demişti biricik Megastar'ımız o efsanevi videoda, hatırlayalım: "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Her gün soruyorlar, 'Doğru mu değil mi?' diye. 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum!"

Tarkan'ın baba olacağını sosyal medyadan paylaştığı anları unutmak ne mümkün! Ne demişti biricik Megastar'ımız o efsanevi videoda, hatırlayalım: "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Her gün soruyorlar, 'Doğru mu değil mi?' diye. 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum!"

Tarkan'ın fazlasıyla ikonik sosyal medya duyurusuna benzer bir paylaşım da Sertab'ımızdan geldi. Sertab Erener, 16 saniye boyunca gözünü bile kırpmadan çektiği videoyla herkesin diline düştü!

Tarkan'ın fazlasıyla ikonik sosyal medya duyurusuna benzer bir paylaşım da Sertab'ımızdan geldi. Sertab Erener, 16 saniye boyunca gözünü bile kırpmadan çektiği videoyla herkesin diline düştü!

Sertab Erener'in yeni şarkısı 'Bipolar'ın 5 Temmuz'da çıkacağını söylerken yüzünde herhangi bir mimiğin kıpırdamaması dikkat çekti.

Sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşıma dair şu yorumlar yapıldı:

Sosyal medyayı yıkıp geçen paylaşıma dair şu yorumlar yapıldı:
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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