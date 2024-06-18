16 Saniye Boyunca 1 Kez Bile Gözünü Kırpmadı: Sertab Erener'in 'Bipolar' Paylaşımı Tarkan'ı Hatırlattı!

Tarkan'ın 'Baba oluyorum' paylaşımındaki aşırı mutlu ifadesi günlerce çeşitli esprilere konu olmuştu. Hafızalara kazınan bu duyuru videosuna benzer bir hareket de 2003 yılında Türkiye'ye ilk ve şimdilik tek Eurovision birinciliği kazandıran biricik Sertab Erener'imizden geldi. 16 saniye boyunca gözünü kırpmadan yeni şarkısı 'Bipolar'ı duyuran Sertab Erener, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!