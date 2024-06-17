Adanus'tan Adana'ya, Kastra'dan Kastamonu'ya: Türkiye'deki İllerin Bizans/Roma Dönemindeki İsimleri
Adanus'tan Adana'ya, Kastra'dan Kastamonu'ya: Türkiye'deki İllerin Bizans/Roma Dönemindeki İsimleri
Türkiye'nin her ili bambaşka bir dokuya sahip. Yemeklerden adetlere birçok benzerlik ve bir o kadar da farklılık mevcut. Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'da elbette birçok dönemden izler var. Bunlardan biri de Bizans/Roma dönemi. Türkiye'deki illerin Bizans/Roma dönemindeki isimleri bir hayli yakın ve bir o kadar da uzak.
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İlk durak İstanbul. Elbette İstanbul'a geçmişte 'Constantinople' dendiğini biliyorsunuzdur. Bunun sebebi de malum, İstanbul'un adının bazı dizilerde ya da filmlerde hâlâ Constantinople olarak geçmesi ve buna sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye'nin atar yapması.
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Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geçmişte 'Ancyra' deniliyormuş.
Güzel İzmir'e 'Smyrna' dendiğini duymuş olabilirsiniz. İzmir daha güzel Türkçeleşemezmiş gerçekten!
Adana, illerimiz arasında belki de en az değişime uğrayan şehir.
Adanus'tan Adana'ya çok da büyük bir geçiş yapılmamış, 'Adan' kısmındaki gelenek devam etmiş.
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Kastamonu da tıpkı Adana gibi oldukça yakın bir isme sahipmiş. Kastra'dan Kastamonu'ya geçiş yapılmış.
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