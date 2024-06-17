Adanus'tan Adana'ya, Kastra'dan Kastamonu'ya: Türkiye'deki İllerin Bizans/Roma Dönemindeki İsimleri

Türkiye'nin her ili bambaşka bir dokuya sahip. Yemeklerden adetlere birçok benzerlik ve bir o kadar da farklılık mevcut. Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'da elbette birçok dönemden izler var. Bunlardan biri de Bizans/Roma dönemi. Türkiye'deki illerin Bizans/Roma dönemindeki isimleri bir hayli yakın ve bir o kadar da uzak.

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