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Adanus'tan Adana'ya, Kastra'dan Kastamonu'ya: Türkiye'deki İllerin Bizans/Roma Dönemindeki İsimleri

Adanus'tan Adana'ya, Kastra'dan Kastamonu'ya: Türkiye'deki İllerin Bizans/Roma Dönemindeki İsimleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 13:31

Türkiye'nin her ili bambaşka bir dokuya sahip. Yemeklerden adetlere birçok benzerlik ve bir o kadar da farklılık mevcut. Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'da elbette birçok dönemden izler var. Bunlardan biri de Bizans/Roma dönemi. Türkiye'deki illerin Bizans/Roma dönemindeki isimleri bir hayli yakın ve bir o kadar da uzak.

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İlk durak İstanbul. Elbette İstanbul'a geçmişte 'Constantinople' dendiğini biliyorsunuzdur. Bunun sebebi de malum, İstanbul'un adının bazı dizilerde ya da filmlerde hâlâ Constantinople olarak geçmesi ve buna sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye'nin atar yapması.

İlk durak İstanbul. Elbette İstanbul'a geçmişte 'Constantinople' dendiğini biliyorsunuzdur. Bunun sebebi de malum, İstanbul'un adının bazı dizilerde ya da filmlerde hâlâ Constantinople olarak geçmesi ve buna sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye'nin atar yapması.

Constantinople Constantinople olalı böyle bir ısrar görmedi anlayacağınız. Constantinople adı üstünde 'Konstantin şehri' anlamına geliyor.

Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geçmişte 'Ancyra' deniliyormuş.

Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geçmişte 'Ancyra' deniliyormuş.

Şehre yine benzer bir şekilde 'Angora' denildiği bir dönem de mevcut.

Güzel İzmir'e 'Smyrna' dendiğini duymuş olabilirsiniz. İzmir daha güzel Türkçeleşemezmiş gerçekten!

Güzel İzmir'e 'Smyrna' dendiğini duymuş olabilirsiniz. İzmir daha güzel Türkçeleşemezmiş gerçekten!

Adana, illerimiz arasında belki de en az değişime uğrayan şehir.

Adana, illerimiz arasında belki de en az değişime uğrayan şehir.

Adanus'tan Adana'ya çok da büyük bir geçiş yapılmamış, 'Adan' kısmındaki gelenek devam etmiş.

Adanus'tan Adana'ya çok da büyük bir geçiş yapılmamış, 'Adan' kısmındaki gelenek devam etmiş.
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Kastamonu da tıpkı Adana gibi oldukça yakın bir isme sahipmiş. Kastra'dan Kastamonu'ya geçiş yapılmış.

Kastamonu da tıpkı Adana gibi oldukça yakın bir isme sahipmiş. Kastra'dan Kastamonu'ya geçiş yapılmış.

Diğer illerden bazıları ise şöyle: Bursa - Prusa, Antalya - Attaleia, Van - Viane, Ardahan - Ardana, Çorum - Niconia, Erzincan - Aziris.

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