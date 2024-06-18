Uzun Tırnak Modasını İşte Böyle Tiye Aldı: Tırnaklarına Karides Kafalarını Yapıştırdı
Uzun Tırnak Modasını İşte Böyle Tiye Aldı: Tırnaklarına Karides Kafalarını Yapıştırdı
Son dönemde ciddi bir uzun tırnak trendi var. Uzun tırnak modası öylesine büyük bir rüzgâr yakaladı ki artık kısa tırnaklı birini görmek giderek zorlaşıyor! Bir sosyal medya kullanıcısı dünyayı kasıp kavuran bu trendle öyle bir dalga geçti ki az biraz mide bulandırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Crazy Family Noo adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda uzun tırnaklı bir kadın eli görüyoruz. Ama durun, bu tırnaklar gerçek değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun tırnak modasıyla dalga geçmeye fena halde kararlı olan bu kullanıcı, tırnaklarına karides kafası yapıştırmış.
Amaç ise belli elbette: Uzun tırnak modasıyla dalga geçmek... Tabii kullanıcının yaptığı bu paylaşım görenlerin midesine pek de hitap etmiyor!
Midesi bulananlar çıktı bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Estetik bulanlar da oldu
Kimilerinin güldüğü kimilerinin ise iğrendiği bu video 131 binden fazla beğeni almayı başardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mide bulandırıcı, böööö ..