Uzun Tırnak Modasını İşte Böyle Tiye Aldı: Tırnaklarına Karides Kafalarını Yapıştırdı

Son dönemde ciddi bir uzun tırnak trendi var. Uzun tırnak modası öylesine büyük bir rüzgâr yakaladı ki artık kısa tırnaklı birini görmek giderek zorlaşıyor! Bir sosyal medya kullanıcısı dünyayı kasıp kavuran bu trendle öyle bir dalga geçti ki az biraz mide bulandırdı!