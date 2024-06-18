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Uzun Tırnak Modasını İşte Böyle Tiye Aldı: Tırnaklarına Karides Kafalarını Yapıştırdı

Uzun Tırnak Modasını İşte Böyle Tiye Aldı: Tırnaklarına Karides Kafalarını Yapıştırdı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 19:43

Son dönemde ciddi bir uzun tırnak trendi var. Uzun tırnak modası öylesine büyük bir rüzgâr yakaladı ki artık kısa tırnaklı birini görmek giderek zorlaşıyor! Bir sosyal medya kullanıcısı dünyayı kasıp kavuran bu trendle öyle bir dalga geçti ki az biraz mide bulandırdı!

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The Crazy Family Noo adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda uzun tırnaklı bir kadın eli görüyoruz. Ama durun, bu tırnaklar gerçek değil!

Uzun tırnak modasıyla dalga geçmeye fena halde kararlı olan bu kullanıcı, tırnaklarına karides kafası yapıştırmış.

Uzun tırnak modasıyla dalga geçmeye fena halde kararlı olan bu kullanıcı, tırnaklarına karides kafası yapıştırmış.

Amaç ise belli elbette: Uzun tırnak modasıyla dalga geçmek... Tabii kullanıcının yaptığı bu paylaşım görenlerin midesine pek de hitap etmiyor!

Amaç ise belli elbette: Uzun tırnak modasıyla dalga geçmek... Tabii kullanıcının yaptığı bu paylaşım görenlerin midesine pek de hitap etmiyor!

Midesi bulananlar çıktı bile!

Midesi bulananlar çıktı bile!
twitter.com
twitter.com
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Estetik bulanlar da oldu

Estetik bulanlar da oldu
twitter.com

Kimilerinin güldüğü kimilerinin ise iğrendiği bu video 131 binden fazla beğeni almayı başardı.

Kimilerinin güldüğü kimilerinin ise iğrendiği bu video 131 binden fazla beğeni almayı başardı.

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seremoni___

Mide bulandırıcı, böööö ..