Türkiye'nin Her Bölgesini Karış Karış Gezip Fotoğraf Çeken Hollandalı Turistin Ağızları Açık Bırakan Arşivi
Türkiye'nin Her Bölgesini Karış Karış Gezip Fotoğraf Çeken Hollandalı Turistin Ağızları Açık Bırakan Arşivi
Yaz aylarında sıcak denizlere inip tatil yapmak isteyenlerin en önemli duraklarından biri elbette Türkiye. Özellikle Batı Avrupalıların 7-24 yağışlı havalardan bunalıp soluğu Anadolu'da almaları ve coğrafyamıza hayran kalmaları aslında pek de şaşırtıcı değil. Hollandalı turist Dick Osseman da Türkiye aşıklarından biri. Osseman'ın öyle bir arşivi var ki kimse gözlerine inanamıyor...
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Hollandalı Dick Osseman, kendi ülkesinde psikolog olarak çalıştıktan sonra bir gün dünyayı gezme fikriyle yola koyuluyor ve soluğu Türkiye'de alıyor.
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50 yıldan daha fazla bir süredir Türkiye'yi karış karış gezen fotoğrafçı sık sık daha önce hiç gitmediği yerleri keşfediyor ve bu anları kamerasıyla ölümsüzleştirerek kendine dev bir arşiv inşa ediyor.
Gittiği yerler öylesine çok ki saymakla bitmiyor! Ürgüp'ten Antalya'ya Sinop'tan Erzincan'a Hollandalı turistin gitmediği yer neredeyse yok!
Türkiye'ye ilk kez 22 yaşında trenle gelen Osseman, 70'li yıllardan önce de İtalya'yı ziyaret etmiş. 80'in üzerindeki yolculuğu boyunca her daim enteresan bir kare yakalamayı başaran Osseman, çektiği tüm fotoğrafları dijital bir arşivde tutmaya karar vermiş.
Kurduğu internet sitesinde fotoğraflarını bedavaya yayınlayan Osseman, adeta rekora koşuyor. Hollandalı adamın internet sitesi şu ana kadar 147 milyon kez ziyaret edilmiş.
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Fotoğrafları başlarda kendisi için çektiğini söyleyen Osseman, "Fotoğrafların sayısı artmaya başladıkça kataloglayıp internete yüklemeye başladım" diyor.
Türkiye'de kendini güvende hissettiğini söyleyen Osseman, "En fazla kameramı alırlar diyerek en tehlikeli ve yoksul mahallelere gittim ama başıma kötü bir şey gelmedi" diyor.
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