Türkiye'nin Her Bölgesini Karış Karış Gezip Fotoğraf Çeken Hollandalı Turistin Ağızları Açık Bırakan Arşivi

Yaz aylarında sıcak denizlere inip tatil yapmak isteyenlerin en önemli duraklarından biri elbette Türkiye. Özellikle Batı Avrupalıların 7-24 yağışlı havalardan bunalıp soluğu Anadolu'da almaları ve coğrafyamıza hayran kalmaları aslında pek de şaşırtıcı değil. Hollandalı turist Dick Osseman da Türkiye aşıklarından biri. Osseman'ın öyle bir arşivi var ki kimse gözlerine inanamıyor...

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