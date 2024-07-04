Kahveyi Sel Basmasına Rağmen Okey Oynamaktan Vazgeçmeyen Dayıların Hayatı Umursama Seviyesi

Yaz yağmurları İzmir’de etkisini göstermekteyken bir kahvehanenin bahçesinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Bilenler bilir okey sevdası bir başkadır. Kahvehanedaki dayılar da bu konuya güzel bir örnek oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.