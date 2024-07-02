Kırıkkale’de Bir Türbede Şifalı Olduğuna İnanılan Gazı Soluyan Vatandaş Baygınlık Geçirdi

Kırıkkale’de bir türbede çıkan gazın şifalı olduğuna inanılıyor. Bölgeye giden vatandaşlar ve turistler de şifalı olduğu düşüncesiyle gazı soluyor. O anlardan bir kesidin paylaşılmasıyla sosyal medyada viral olan görüntülere gelin birlikte bakalım.
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Bir kadın vatandaş yanındaki adamın yardımı ve yönlendirmesiyle kuyudan gelen havayı koklarken anbean kaydedildi.
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Kadının kafasını kaldırdıktan sonra kısa süre baygınlık geçirdiği görüldü.
İşte o anlar 👇
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Sonuç; Her şeyim hıyar diyene bir avuç tuz alıp koşulmaz ☺️
Yandık asıl şimdi şifalı ve kutsal olduguna inanacak 🌝
Dini bütün olan bir kardeşimiz Allah akıl fikir versin diye dua etse ya. Belki bir faydası dokunur.