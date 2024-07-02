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Kırıkkale’de Bir Türbede Şifalı Olduğuna İnanılan Gazı Soluyan Vatandaş Baygınlık Geçirdi

Kırıkkale’de Bir Türbede Şifalı Olduğuna İnanılan Gazı Soluyan Vatandaş Baygınlık Geçirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 20:14

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Kırıkkale’de bir türbede çıkan gazın şifalı olduğuna inanılıyor. Bölgeye giden vatandaşlar ve turistler de şifalı olduğu düşüncesiyle gazı soluyor. O anlardan bir kesidin paylaşılmasıyla sosyal medyada viral olan görüntülere gelin birlikte bakalım.

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Bir kadın vatandaş yanındaki adamın yardımı ve yönlendirmesiyle kuyudan gelen havayı koklarken anbean kaydedildi.

Bir kadın vatandaş yanındaki adamın yardımı ve yönlendirmesiyle kuyudan gelen havayı koklarken anbean kaydedildi.

Kadının kafasını kaldırdıktan sonra kısa süre baygınlık geçirdiği görüldü.

Kadının kafasını kaldırdıktan sonra kısa süre baygınlık geçirdiği görüldü.

İşte o anlar 👇

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maestro__maestro

Sonuç; Her şeyim hıyar diyene bir avuç tuz alıp koşulmaz ☺️

Cindirella Man

Yandık asıl şimdi şifalı ve kutsal olduguna inanacak 🌝

Bozkurt

Dini bütün olan bir kardeşimiz Allah akıl fikir versin diye dua etse ya. Belki bir faydası dokunur.