Kırıkkale’de Bir Türbede Şifalı Olduğuna İnanılan Gazı Soluyan Vatandaş Baygınlık Geçirdi

Kırıkkale’de bir türbede çıkan gazın şifalı olduğuna inanılıyor. Bölgeye giden vatandaşlar ve turistler de şifalı olduğu düşüncesiyle gazı soluyor. O anlardan bir kesidin paylaşılmasıyla sosyal medyada viral olan görüntülere gelin birlikte bakalım.