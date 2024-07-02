İki Kadının Birbirine Bağlı Olarak Duvar Üzerinde Yaptığı ‘Modern Sanat’ Çalışması Beyinleri Yaktı

Modern sanat çalışmaları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede çokça etkileşim alıyor. Sebebi ise açıkçası yapılanlara anlam verilememesi. Şimdilerde ise iki kadının duvar çalışması olarak karalama yaptığı anlar viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kolları birbirlerine bağlı iken önlerinde yer alan duvarı karalayan kadınlar sanıyoruz ki engelleri anlatmak adına bir çalışma yapıyor.
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Tabii aklımıza hiç gelmeyen bir konuyu da çalışıyor olabilirler. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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