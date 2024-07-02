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Necati Koçkesen Adlı Hoca Kadınların Hiçbir Konuda Yönetici Olamayacağını Dile Getirdi

Necati Koçkesen Adlı Hoca Kadınların Hiçbir Konuda Yönetici Olamayacağını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 17:38

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Davet’ul İslam adlı YouTube kanalından paylaşımlar yapan Necati Koçkesen adlı kişi, islama göre kadın yönetici olamayacağını ve kadın-erkek eşitliği olmadığını anlattığı videosuyla gündeme geldi. Koçkesen anlattıklarını “Peygamberimizin emridir.” diyerek ifade etti.

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İlk olarak kadın ile erkeğin eşit olamayacağını söyleyen Koçkesen, “Kadın - erkek hukuk önünde eşit olabilir ama öyle değildir.” dedi.

İlk olarak kadın ile erkeğin eşit olamayacağını söyleyen Koçkesen, “Kadın - erkek hukuk önünde eşit olabilir ama öyle değildir.” dedi.

Ardından ise “Kadın yönetici olamaz. Hem de hiçbir alanda olamaz. Kadın ne milletvekili, ne savcı, ne de vali olabilir. Bunları yaparsa erkeklerle haşır neşir olur. Tokalaşır. Bu el zinasıdır.” sözlerini kullandı.

Ardından ise “Kadın yönetici olamaz. Hem de hiçbir alanda olamaz. Kadın ne milletvekili, ne savcı, ne de vali olabilir. Bunları yaparsa erkeklerle haşır neşir olur. Tokalaşır. Bu el zinasıdır.” sözlerini kullandı.

İşte o anlar 👇

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