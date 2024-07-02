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Çin’de Bir Benzin İstasyonunda Yakıt Doldurmak İçin Robotlar Çalışmaya Başladı

Çin’de Bir Benzin İstasyonunda Yakıt Doldurmak İçin Robotlar Çalışmaya Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 16:19

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Günümüz teknolojisi hız kesmeden gelişirken robotlarla ilgili çalışmalar ve denemeler de sürüyor. Robotların yeme-içme restoranlarında servis yaptığını görmüştük şimdilerde ise Çin’den yeni görüntüler geldi. Bu sefer yeme-içme servisi yerine başka bir iş kolunda robotlar yer alıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Görüntüler benzin istasyonundandı. Araç benzin pompasına doğru yanaşmış ve durmuştu ancak hizmeti veren kişi bir insan değildi.

Görüntüler benzin istasyonundandı. Araç benzin pompasına doğru yanaşmış ve durmuştu ancak hizmeti veren kişi bir insan değildi.

Görev robota aitti. Benzin kapağını açan robot araca yakıt doldurmaya başladı.

Görev robota aitti. Benzin kapağını açan robot araca yakıt doldurmaya başladı.

İşte o anlar 👇

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