Çin’de Bir Benzin İstasyonunda Yakıt Doldurmak İçin Robotlar Çalışmaya Başladı

Günümüz teknolojisi hız kesmeden gelişirken robotlarla ilgili çalışmalar ve denemeler de sürüyor. Robotların yeme-içme restoranlarında servis yaptığını görmüştük şimdilerde ise Çin’den yeni görüntüler geldi. Bu sefer yeme-içme servisi yerine başka bir iş kolunda robotlar yer alıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Görüntüler benzin istasyonundandı. Araç benzin pompasına doğru yanaşmış ve durmuştu ancak hizmeti veren kişi bir insan değildi.
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Görev robota aitti. Benzin kapağını açan robot araca yakıt doldurmaya başladı.
İşte o anlar 👇
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