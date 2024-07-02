Çin’de Bir Benzin İstasyonunda Yakıt Doldurmak İçin Robotlar Çalışmaya Başladı

Günümüz teknolojisi hız kesmeden gelişirken robotlarla ilgili çalışmalar ve denemeler de sürüyor. Robotların yeme-içme restoranlarında servis yaptığını görmüştük şimdilerde ise Çin’den yeni görüntüler geldi. Bu sefer yeme-içme servisi yerine başka bir iş kolunda robotlar yer alıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.