Aile Diziminde Annesi İçin Boşandığını Öğrenen Kadının Hikayesi Viral Oldu

Netflix’te yayına giren Zeytin Ağacı dizisiyle birlikte hayatımıza giren daha doğrusu popülerleşen aile dizimi seansları inananı olduğu kadar inanmayanı da olan şeylerden. Henüz bilmeyenler için travmatik ya da tekrarlayan durumların ve rahatsızlıkların sebebini bulabilmek adına yapılan grup çalışmalarına aile dizimi deniyor.