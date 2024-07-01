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Aile Diziminde Annesi İçin Boşandığını Öğrenen Kadının Hikayesi Viral Oldu

Aile Diziminde Annesi İçin Boşandığını Öğrenen Kadının Hikayesi Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 16:04

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Netflix’te yayına giren Zeytin Ağacı dizisiyle birlikte hayatımıza giren daha doğrusu popülerleşen aile dizimi seansları inananı olduğu kadar inanmayanı da olan şeylerden. Henüz bilmeyenler için travmatik ya da tekrarlayan durumların ve rahatsızlıkların sebebini bulabilmek adına yapılan grup çalışmalarına aile dizimi deniyor.

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@hermesshealing adlı Instagramından aile dizimi seanslarında yaşanan ilginç hikayeleri paylaşan içerik üreticisi de zaman zaman gündeme gelmekte.

@hermesshealing adlı Instagramından aile dizimi seanslarında yaşanan ilginç hikayeleri paylaşan içerik üreticisi de zaman zaman gündeme gelmekte.

Şimdilerde 3 kere boşanan bir danışanının boşanma sebebinin, babasının annesini aldatması ve annesi ayrılmadığı için kendisinin boşanmayı görev edinmiş olmasıyla açıkladığı videosu tartışılmakta.

Şimdilerde 3 kere boşanan bir danışanının boşanma sebebinin, babasının annesini aldatması ve annesi ayrılmadığı için kendisinin boşanmayı görev edinmiş olmasıyla açıkladığı videosu tartışılmakta.

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tinker bell

tramva dedi sayın hakim, başkan sorum yok.

ömer

Ahahah bunların eline düşmüş ankastremi bozdular gir artık olaya başkanım

Arwen

E siz bayağı grup diziyorsunuz orada. Çocuklar büyürken evde yaşanan huzursuzluklar kişiliklerini ve sosyal yaşantılarını dolayısıyla da ilişkilerini etkiliy... Devamını Gör

s.rtc

Annesini onurlandırıyormuş. Annen sana minnettar