Ressam Nafize Bilgin Hazar’ın Sayesinde Mersin’in Sokaklarına Renk Katan Binalar

2011 yılında Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Nazife Bilgin Hazar’ın elinden renklenen Mersin’in eski binaları göz kamaştırıcı etkide. İlk olarak bölümü okurken ödev sayesinde duvar boyamayla tanışan Nazife Bilgin Hazar, Toroslar ilçesi eski Belediye Başkanı Hamit Tuna’dan gelen teklifle birlikte binalarda çalışmalara başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toroslar ilçesinin Akbelen Bulvarı’nda yer alan binalar Nazife Bilgin Hazar’ın dokunuşlarıyla yeniden var olmuş halde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem dünyaca ünlü hem de ülkemizin sevilen sanatçılarının eserleriyle binaların cephelerini güzelleştiren Nazife Bilgin Hazar’ın yeteneği takdire şayan.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın