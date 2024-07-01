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Ressam Nafize Bilgin Hazar’ın Sayesinde Mersin’in Sokaklarına Renk Katan Binalar

Ressam Nafize Bilgin Hazar’ın Sayesinde Mersin’in Sokaklarına Renk Katan Binalar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 14:16

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2011 yılında Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Nazife Bilgin Hazar’ın elinden renklenen Mersin’in eski binaları göz kamaştırıcı etkide. İlk olarak bölümü okurken ödev sayesinde duvar boyamayla tanışan Nazife Bilgin Hazar, Toroslar ilçesi eski Belediye Başkanı Hamit Tuna’dan gelen teklifle birlikte binalarda çalışmalara başlamıştı.

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Toroslar ilçesinin Akbelen Bulvarı’nda yer alan binalar Nazife Bilgin Hazar’ın dokunuşlarıyla yeniden var olmuş halde.

Toroslar ilçesinin Akbelen Bulvarı’nda yer alan binalar Nazife Bilgin Hazar’ın dokunuşlarıyla yeniden var olmuş halde.

Hem dünyaca ünlü hem de ülkemizin sevilen sanatçılarının eserleriyle binaların cephelerini güzelleştiren Nazife Bilgin Hazar’ın yeteneği takdire şayan.

Hem dünyaca ünlü hem de ülkemizin sevilen sanatçılarının eserleriyle binaların cephelerini güzelleştiren Nazife Bilgin Hazar’ın yeteneği takdire şayan.

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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