“Atatürk Karşında Olsaydı Ne Söylemek İsterdin?” Sorusuna Gelen Duygulandıran Yanıtlar

Gloob adlı haber sayfası “Mustafa Kemal Atatürk karşında olsa ona ne söylemek isterdin?” sorusunu sormak için sokak sokak gezdi ve vatandaşlara mikrofon uzattı. Gencinden yaşlısına birçok kişiye sorulan sorunun yanıtları ise değişmiyordu. Soru karşısında herkes tatlı buruk bir tebessüme büründü.