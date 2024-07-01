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“Atatürk Karşında Olsaydı Ne Söylemek İsterdin?” Sorusuna Gelen Duygulandıran Yanıtlar

“Atatürk Karşında Olsaydı Ne Söylemek İsterdin?” Sorusuna Gelen Duygulandıran Yanıtlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 12:47

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Gloob adlı haber sayfası “Mustafa Kemal Atatürk karşında olsa ona ne söylemek isterdin?” sorusunu sormak için sokak sokak gezdi ve vatandaşlara mikrofon uzattı. Gencinden yaşlısına birçok kişiye sorulan sorunun yanıtları ise değişmiyordu. Soru karşısında herkes tatlı buruk bir tebessüme büründü.

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Gelen yanıtlar arasında “Niye bizi çok erken bıraktın?” diye soracak olanlar da vardı, hiçbir şey diyemeden yalnızca sarılmak isteyenler de.

Gelen yanıtlar arasında “Niye bizi çok erken bıraktın?” diye soracak olanlar da vardı, hiçbir şey diyemeden yalnızca sarılmak isteyenler de.

Geri gelmesini isteyenler ve çok özlediğini belirtmek isteyenlerle birlikte hepimizi duygulandıran bu soru karşısında tek yürek olunduğu görüldü.

Geri gelmesini isteyenler ve çok özlediğini belirtmek isteyenlerle birlikte hepimizi duygulandıran bu soru karşısında tek yürek olunduğu görüldü.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlardan birkaçı. 👇

Ve gelen yorumlardan birkaçı. 👇

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