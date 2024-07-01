Boru Döşemek İçin Çatıya Çıkan Adam Ayağı Kayıp Düşünce İki Duvar Arasında Asılı Kaldı

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul Kağıthane’de yaşanan olayda bir adam boru döşemek için herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkarak çalışmaya başladı. Çalışmalar esnasında ayağı kayan adam çatıdan aşağı düştüğü esnada iki duvar arasında asılı kaldı ve ipe tutunarak yardım istedi.

Kaynak: İHA