Boru Döşemek İçin Çatıya Çıkan Adam Ayağı Kayıp Düşünce İki Duvar Arasında Asılı Kaldı

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İstanbul Kağıthane’de yaşanan olayda bir adam boru döşemek için herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkarak çalışmaya başladı. Çalışmalar esnasında ayağı kayan adam çatıdan aşağı düştüğü esnada iki duvar arasında asılı kaldı ve ipe tutunarak yardım istedi.
Kaynak: İHA
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İHA’dan Doğan Can Cesur’un haberine göre Kağıthane’de akşam 19.00 sularında Hakkı isimli adam güvenlik önlemi almadan çatıya boru döşemeye çıktı.
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Ayağı kayan adam dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü ve iki duvar arasında asılı kaldı. Vatandaşlara seslenerek yardım isteyen adamın imdadına itfaiyeler yetişti.
Yan dairenin camı kırılarak zorlu çalışmalar sonucu kurtarılan adam ambulansla hastaneye sevk edildi.
İşte o anlar 👇
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