Çeşme’de Dinleyicileriyle Buluşan Yıldız Tilbe Taktığı Peruğa Dayanamayıp Sahnede Çıkardı

Kendine özgü rahat ve özgüvenli hareketleriyle hayatımızda olan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Başarılı sanatçı sahneye çıkıp şarkılarıyla herkesi etkisi altına almaya başladıktan kısa süre sonra uzun mu uzun peruk saçlarından bunalmaya başladı.