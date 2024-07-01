Çeşme’de Dinleyicileriyle Buluşan Yıldız Tilbe Taktığı Peruğa Dayanamayıp Sahnede Çıkardı

Kendine özgü rahat ve özgüvenli hareketleriyle hayatımızda olan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Başarılı sanatçı sahneye çıkıp şarkılarıyla herkesi etkisi altına almaya başladıktan kısa süre sonra uzun mu uzun peruk saçlarından bunalmaya başladı.
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Uzun dalgalı ve geriye doğru taranmış saçlarına önce bi’ baktı kontrol etti.
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Ardından ise çıkarıp arkasında yer alan koltuğa bıraktı.
22 dakika dayanabildiği peruklardan sonra kendi saçlarıyla rahatça sahnesine devam eden Yıldız Tilbe’ye alkışlar eşlik etti.
İşte o anlar 👇
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