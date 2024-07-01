Gençlere Soruldu: “70 Bin TL’ye Sanayi de Çalışmak mı Yoksa 30 Bin TL’ye AVM’de Çalışmak mı?”

En Son Haber sayfası “70 bin TL’ye sanayide çalışmak mı yoksa 30 bin TL’ye AVM’de çalışmak mı?” sorusu için genç vatandaşlara mikrofon uzattı. Cevaplar değişkenlik gösterse de çoğunluğun 70 bin TL olduğu için sanayi yanıtını verdiği görüldü.
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Sanayiyi seçenler bahsettiğimiz üzere 70 bin TL maaş belirtildiği içindi.
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AVM’yi seçenler ise sanayide zorlanacağını düşünenler ve AVM’leri daha sosyal bulanlardı.
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