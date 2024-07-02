Küçük Kızına Elleriyle Minik Bir Ev İnşa Eden Baba Beğenileri Topladı

Kız çocukları oyun çağına geldiklerinde birçoğu en çok evcilik oynamaktan keyif alıyor. Bir baba da kızı gönlünce evcilik oynasın diye evlerinin bir odasına tam kızının erişebileceği boylara göre minik bir ev yaptı. Adım adım evi hazırlayan baba kızına adeta dünyaları verdi.