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Küçük Kızına Elleriyle Minik Bir Ev İnşa Eden Baba Beğenileri Topladı

Küçük Kızına Elleriyle Minik Bir Ev İnşa Eden Baba Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 18:39

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Kız çocukları oyun çağına geldiklerinde birçoğu en çok evcilik oynamaktan keyif alıyor. Bir baba da kızı gönlünce evcilik oynasın diye evlerinin bir odasına tam kızının erişebileceği boylara göre minik bir ev yaptı. Adım adım evi hazırlayan baba kızına adeta dünyaları verdi.

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İlk iş malzemeleri temin eden baba odayı minik bir ev haline getirmek için çalışmalara başladı.

İlk iş malzemeleri temin eden baba odayı minik bir ev haline getirmek için çalışmalara başladı.

Kıyafet odası ve kafe kısmı olan evi gören tatlı kız yaşadığı sevince hepimizi ortak etti.

Kıyafet odası ve kafe kısmı olan evi gören tatlı kız yaşadığı sevince hepimizi ortak etti.

İşte o anlar 👇

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