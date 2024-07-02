Türkiye-Avusturya Karşılaşması İçin Taraftarlar Mehter Marşı Eşliğinde Stada Doğru İlerliyor

22.00’da oynanacak Türkiye-Avusturya maçına saatler kalmışken taraftarların heyecan seviyesi de artmakta. Almanya’nın Leipzig şehrinde gerçekleşecek karşılaşma için Türk taraftarlar sokakları adeta kuşatmış durumda. Şimdilerde ise stada Mehter Marşı eşliğinde yürümeye başladıkları görüntüler sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euro 2024 kapsamında karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya maçı için son 16 turuna kalan takımımıza taraflarların desteği sonsuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin bir arada ve kırmızılar içerisinde olduğu bu görüntüler tüyleri diken diken edecek etkileyicilikte.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın