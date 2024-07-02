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Türkiye-Avusturya Karşılaşması İçin Taraftarlar Mehter Marşı Eşliğinde Stada Doğru İlerliyor

Türkiye-Avusturya Karşılaşması İçin Taraftarlar Mehter Marşı Eşliğinde Stada Doğru İlerliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 19:03

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22.00’da oynanacak Türkiye-Avusturya maçına saatler kalmışken taraftarların heyecan seviyesi de artmakta. Almanya’nın Leipzig şehrinde gerçekleşecek karşılaşma için Türk taraftarlar sokakları adeta kuşatmış durumda. Şimdilerde ise stada Mehter Marşı eşliğinde yürümeye başladıkları görüntüler sosyal medyanın gündeminde.

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Euro 2024 kapsamında karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya maçı için son 16 turuna kalan takımımıza taraflarların desteği sonsuz.

Euro 2024 kapsamında karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya maçı için son 16 turuna kalan takımımıza taraflarların desteği sonsuz.

Herkesin bir arada ve kırmızılar içerisinde olduğu bu görüntüler tüyleri diken diken edecek etkileyicilikte.

Herkesin bir arada ve kırmızılar içerisinde olduğu bu görüntüler tüyleri diken diken edecek etkileyicilikte.

İşte o anlar 👇

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