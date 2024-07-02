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Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Ederken Prodüksiyonu Abartan Adam Az Kalsın Kalp Krizine Sebep Olacaktı

Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Ederken Prodüksiyonu Abartan Adam Az Kalsın Kalp Krizine Sebep Olacaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 21:16

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Değişik evlenme teklifleri denince akla gelen ilkler arasında korku yaşatan fikirler oluyor. Teklif yapılan kişi için pek hoş olmasa da teklifi yapan kişilerin çok yaratıcı bulduklarına eminiz. Gelin benzeri bir hikayeye birlikte bakalım.

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Erkek arkadaşıyla yolda giderken önlerini kesen araç karşısında neye uğradığını şaşıran kadın bir de araçtan inenlerin saldırmaya başladığını görünce büyük korkuya kapılmıştı.

Erkek arkadaşıyla yolda giderken önlerini kesen araç karşısında neye uğradığını şaşıran kadın bir de araçtan inenlerin saldırmaya başladığını görünce büyük korkuya kapılmıştı.

Araçtan inenler kadının erkek arkadaşını kaçırıyormuş gibi yaparak aracın arkasına bindirdi.

Araçtan inenler kadının erkek arkadaşını kaçırıyormuş gibi yaparak aracın arkasına bindirdi.

Adam bindikten sone elinde yüzük ve çiçekle inerek kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Kadın ise hüngür hüngür ağlayarak erkek arkadaşına sarıldı.

Adam bindikten sone elinde yüzük ve çiçekle inerek kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Kadın ise hüngür hüngür ağlayarak erkek arkadaşına sarıldı.

İşte o anlar 👇

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