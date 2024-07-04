Almanya’dan Türkiye’ye Tatile Gelen Gurbetçi Aile Gasp Edildi: 10 Bin Euro Kayıpları Varmış

Almanya’nın Hannover kentinden Türkiye’ye hem tatil hem de sağlık hizmeti almak için gelen gurbetçi aile, dinlenme tesisinde arabının içinde uyurken gasp edildi. “Bir hevesle ülkemize geldi ama canımıza kastedildi” diyen ailenin, yaklaşık 8-10 bin euro parası çalınmış.