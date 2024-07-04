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Geçen Sene 200 Euro'ya Türkiye'de Tatil Yaptığını Söyleyen Gurbetçi Bu Sene Fiyatlara İsyan Etti

Geçen Sene 200 Euro'ya Türkiye'de Tatil Yaptığını Söyleyen Gurbetçi Bu Sene Fiyatlara İsyan Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 13:24

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Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 200 Euro'ya tatil yaptığını ve üzerine Almanya'ya dönerken para kaldığını söyleyen 'birtutamnur' isimli sosyal medya kullanıcısı bu seneki fiyatlara isyan etti. Gelirken 300 Euro bozdurduğunu ve bunun yetmediğini söyleyen genç kadın, 'Hangi para birimini kullanırsanız kullanın sanırım Türkiye'de değerini kaybediyor.' dedi.

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Sosyal medya platformu TikToK'ta Almanya'dan Türkiye'ye ailesinin yanına geldiğini söylen genç kadın, 2 hafta süre boyunca harcamasının 300 Euro üzerine çıkmasına isyan etti.

Sosyal medya platformu TikToK'ta Almanya'dan Türkiye'ye ailesinin yanına geldiğini söylen genç kadın, 2 hafta süre boyunca harcamasının 300 Euro üzerine çıkmasına isyan etti.

Geçtiğimiz yıl aynı tatili 200 Euro'ya tamamlayıp, üzerine para artırdığını da söyleyen genç kadın, 'Hangi para birimini kullanırsanız kullanın sanırım Türkiye'de değerini kaybediyor.' dedi.

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