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Bunu da Gördük! Emekli Kınası Yapan Kadının Keyifle Oynadığı Anlar İzleyenleri Güldürdü

Bunu da Gördük! Emekli Kınası Yapan Kadının Keyifle Oynadığı Anlar İzleyenleri Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 11:48

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Emekli olan annesinin 'emekli kınası' düzenlediği anları sosyal medyada paylaşan kullanıcı izleyenleri güldürdü. Görüntüde emekli olan kadın ve arkadaşlarının doyasıya eğlendiği anlar yer aldı. 

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51 yaşında emekli olan annesinin arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği 'emekli kınası' etkinliğini paylaşan sosyal medya kullanıcısı izleyenleri güldürdü.

51 yaşında emekli olan annesinin arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği 'emekli kınası' etkinliğini paylaşan sosyal medya kullanıcısı izleyenleri güldürdü.

Arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendiği görünen 51 yaşındaki kadının mutlu anları kameralara böyle yansıdı; 📹

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