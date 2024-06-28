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Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Burada Yaşayan Vatandaşı Almanya'da Hayatın Daha Kolay Olduğuna İkna Edemedi

Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Burada Yaşayan Vatandaşı Almanya'da Hayatın Daha Kolay Olduğuna İkna Edemedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 15:24

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Sokak röportajlarının değişmeyen gündemi elbette ekonomi. Gurbetçilerin ülkemize tatile gelmesiyle, mikrofonlar onlara döndü. Yurt dışında yaşam ile ülkemizdeki yaşamın kıyaslandığı bu röportajlarda ortaya ciddi analizler çıkabiliyor.

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Almanya'dan gelen bir gurbetçi, orada hayatın daha kolay olduğunu anlatmaya çalıştı.

Almanya'dan gelen bir gurbetçi, orada hayatın daha kolay olduğunu anlatmaya çalıştı.

Fakat bir vatandaş buna ikna olmayınca ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

Fakat bir vatandaş buna ikna olmayınca ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

İşte o röportaj;

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Turgut Güler

Bu salakları tarlaya korkuluk diye diksen kuşlar gülmekten ölür, o kadar mallar çünkü