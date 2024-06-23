Ağzına Telefon Sokulan Adam Bir Sokak Röportajında Ortaya Çıktı: "Önceden Memnunduk, Dini Alet Edip Kandırdı"

Sokak röportajlarında gençlere 'Çıkar telefonunu göster.' diyerek ekonomiden şikayet eden gençlerin fikirlerini çürüttüğünü düşünen amcalar bir dönem oldukça sinir bozmuş, hatta bir sokak röportajında bir amcanın ağzına telefon sokulmuştu hatırlarsanız.