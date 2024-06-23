Görüş Bildir
Haberler
Video
Ağzına Telefon Sokulan Adam Bir Sokak Röportajında Ortaya Çıktı: "Önceden Memnunduk, Dini Alet Edip Kandırdı"

Ağzına Telefon Sokulan Adam Bir Sokak Röportajında Ortaya Çıktı: "Önceden Memnunduk, Dini Alet Edip Kandırdı"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajlarında gençlere 'Çıkar telefonunu göster.' diyerek ekonomiden şikayet eden gençlerin fikirlerini çürüttüğünü düşünen amcalar bir dönem oldukça sinir bozmuş, hatta bir sokak röportajında bir amcanın ağzına telefon sokulmuştu hatırlarsanız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O amca, yine aynı kanalın sokak röportajında tekrar ortaya çıktı.

O amca, yine aynı kanalın sokak röportajında tekrar ortaya çıktı.

“Bize öyle bir kazık soktu ki içimizden çıkmıyor!” diyen amcanın, geçen zamanda fikirlerinin tamamen değiştiği görüldü.

“Bize öyle bir kazık soktu ki içimizden çıkmıyor!” diyen amcanın, geçen zamanda fikirlerinin tamamen değiştiği görüldü.

İşte o röportaj;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın