Ağzına Telefon Sokulan Adam Bir Sokak Röportajında Ortaya Çıktı: "Önceden Memnunduk, Dini Alet Edip Kandırdı"

Sokak röportajlarında gençlere 'Çıkar telefonunu göster.' diyerek ekonomiden şikayet eden gençlerin fikirlerini çürüttüğünü düşünen amcalar bir dönem oldukça sinir bozmuş, hatta bir sokak röportajında bir amcanın ağzına telefon sokulmuştu hatırlarsanız.
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O amca, yine aynı kanalın sokak röportajında tekrar ortaya çıktı.
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“Bize öyle bir kazık soktu ki içimizden çıkmıyor!” diyen amcanın, geçen zamanda fikirlerinin tamamen değiştiği görüldü.
İşte o röportaj;
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