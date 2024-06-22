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Almanya'ya Giden Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Almanya'daki Market Raflarını Tokatladı: "Tulum Peyniri Yok"

Almanya'ya Giden Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Almanya'daki Market Raflarını Tokatladı: "Tulum Peyniri Yok"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 23:37

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Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri bildiğiniz üzere. Hatta kendisinin sosyal medyada, kendisiyle özdeşleşen 'tokatlama' videoları oldukça meşhur.

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Almanya'ya giden Mustafa Sarıgül, market raflarında tulum peyniri göremeyince sinirlendi.

Almanya'ya giden Mustafa Sarıgül, market raflarında tulum peyniri göremeyince sinirlendi.

"Şu kadar peynir var, içlerinde tulum peyniri yok" diyen Sarıgül, Almanya'daki market raflarını tokatladı.

"Şu kadar peynir var, içlerinde tulum peyniri yok" diyen Sarıgül, Almanya'daki market raflarını tokatladı.

İşte o video;

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