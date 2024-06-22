Almanya'ya Giden Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Almanya'daki Market Raflarını Tokatladı: "Tulum Peyniri Yok"

Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasetçilerden biri bildiğiniz üzere. Hatta kendisinin sosyal medyada, kendisiyle özdeşleşen 'tokatlama' videoları oldukça meşhur.
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Almanya'ya giden Mustafa Sarıgül, market raflarında tulum peyniri göremeyince sinirlendi.
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"Şu kadar peynir var, içlerinde tulum peyniri yok" diyen Sarıgül, Almanya'daki market raflarını tokatladı.
İşte o video;
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