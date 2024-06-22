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Gençler ve İstihdam Hakkında Konuşan İlber Ortaylı'nın Eğitim Kurumlarıyla İlgili Açıklamaları Dikkat Çekti

Gençler ve İstihdam Hakkında Konuşan İlber Ortaylı'nın Eğitim Kurumlarıyla İlgili Açıklamaları Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:57

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Candaş Tolga Işık'ın KAFA TV isimli YouTube kanalında gerçekleştirdiği İlber Ortaylı İle Cahille Sohbeti Kestim programı, her bölümde ülkemiz hakkındaki dikkat çeken konuları ele alıyor.

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İlber Ortaylı "Sahilleri Halka Yasaklayamazsınız" başlıklı son bölümde gençler ve istihdam hakkında konuştu.

İlber Ortaylı "Sahilleri Halka Yasaklayamazsınız" başlıklı son bölümde gençler ve istihdam hakkında konuştu.

Çok sayıda İmam Hatip Lisesi açılmasının anlamsız olduğunu savunan Ortaylı, “Teknik okul açacaksınız. Size kimse ‘Dini eğitimi yasaklayın’ demiyor. İkide bir istismar etmesinler." dedi.

Çok sayıda İmam Hatip Lisesi açılmasının anlamsız olduğunu savunan Ortaylı, “Teknik okul açacaksınız. Size kimse ‘Dini eğitimi yasaklayın’ demiyor. İkide bir istismar etmesinler." dedi.

İşte o konuşma;

Programın tamamını buradan ,izleyebilirsiniz;

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