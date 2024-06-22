Gençler ve İstihdam Hakkında Konuşan İlber Ortaylı'nın Eğitim Kurumlarıyla İlgili Açıklamaları Dikkat Çekti

İzmir Kent Lokantası’nda 4 Çeşit Yemeğin 50 TL Olduğu Menü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kaptan Eda Erdem Polonya Maçının Ardından Açıklama Yaptı: "Bu Takım Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"