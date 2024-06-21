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Emrah Safa Gürkan Anlattı: Cappucino ve Kapşon Kelimelerinin Aynı Kökenden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Emrah Safa Gürkan Anlattı: Cappucino ve Kapşon Kelimelerinin Aynı Kökenden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 21:05

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Emrah Safa Gürkan son dönemin en sevilen tarihçilerinden biri. Eğlenceli yorumlarıyla ve benzersiz anlatım tarzıyla ön plana çıkan Gürkan, sosyal medyaya girmesiyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

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Emrah Safa Gürkan, 'Etimoloji' temalı yeni videosunun duyurusunu yaptı.

Emrah Safa Gürkan, 'Etimoloji' temalı yeni videosunun duyurusunu yaptı.

Cappuccino ve ve Kapşon kelimelerinin kökeninden bahseden Gürkan'ın videosu kısa sürede beğeni topladı.

Cappuccino ve ve Kapşon kelimelerinin kökeninden bahseden Gürkan'ın videosu kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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