180 Yıl Önce Yaşadıkları Kıtlık Zamanı Türklerin Gönderdiği Yardımı Anlatan İrlandalı Kadın Duygulandırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8PSnu...
180 yıl önce İrlanda'da yaşanan kıtlık sebebiyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. O süreçte İrlanda’ya yardım eden tek ülke, Osmanlı Devleti oldu. İrlanda'nın Drogheda şehrin simgesi ise ülkemize duydukları minnetin bir göstergesi olarak “Ay-Yıldız'.
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Bir Türk'ün Drogheda şehrinde gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir kadın, sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.
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Kıtlık döneminde gelen yardımı anlatan kadın, bu bilginin okullarında anlatıldığını söyledi.
İşte o röportaj;
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