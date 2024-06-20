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180 Yıl Önce Yaşadıkları Kıtlık Zamanı Türklerin Gönderdiği Yardımı Anlatan İrlandalı Kadın Duygulandırdı

180 Yıl Önce Yaşadıkları Kıtlık Zamanı Türklerin Gönderdiği Yardımı Anlatan İrlandalı Kadın Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 18:27

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180 yıl önce İrlanda'da yaşanan kıtlık sebebiyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. O süreçte İrlanda’ya yardım eden tek ülke, Osmanlı Devleti oldu. İrlanda'nın Drogheda şehrin simgesi ise ülkemize duydukları minnetin bir göstergesi olarak “Ay-Yıldız'.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8PSnu...
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Bir Türk'ün Drogheda şehrinde gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir kadın, sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Bir Türk'ün Drogheda şehrinde gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir kadın, sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Kıtlık döneminde gelen yardımı anlatan kadın, bu bilginin okullarında anlatıldığını söyledi.

Kıtlık döneminde gelen yardımı anlatan kadın, bu bilginin okullarında anlatıldığını söyledi.

İşte o röportaj;

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