180 Yıl Önce Yaşadıkları Kıtlık Zamanı Türklerin Gönderdiği Yardımı Anlatan İrlandalı Kadın Duygulandırdı

180 yıl önce İrlanda'da yaşanan kıtlık sebebiyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. O süreçte İrlanda’ya yardım eden tek ülke, Osmanlı Devleti oldu. İrlanda'nın Drogheda şehrin simgesi ise ülkemize duydukları minnetin bir göstergesi olarak “Ay-Yıldız'.