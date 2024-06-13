Tüm Detayları Paylaştı: Maldivler'de Tatil Yapmak Türkiye'de Tatil Yapmaktan Daha mı Ucuza Geliyor?

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Fakat pek çok insan için tatil sadece hayal. Tatil cenneti olan ülkemizde ekonomik gidişat ve yüksek fiyatlar, pek çok kişi için tatil planı yapmayı imkansız hale getirdi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Maldivlerde tatil yapmanın Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuza geldiğini açıkladığı bir video çekti..
Konaklamadan, yemek içmeye kadar tüm fiyat bilgilerini paylaşan gencin videosu, izleyenlerin sinirlerini bir miktar geldi.
İşte o video;
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