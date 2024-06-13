Arkadaşına 33 Bin TL'lik Bir Sandalet Alan Kadın Hediyesinin Kalite Kontrolünü İçinden Çıkan Peçeteyle Yaptı

Ekonomideki dalgalanmalar ve gelir eşitsizliğinin büyüyen uçurumu fiyat algımızı tamamen bozdu. Ucuz-pahalı kavramının kişiye göre değiştiği dünyada bir ürünün fiyatını hak edip etmediği konusunda net bir yorum yapamıyoruz.
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Arkadaşına 33 bin 700 TL’lik sandalet alan kadın, hediyenin detaylarını takipçileriyle paylaştı.
Ürünün sabit durması için yerleştirilen kağıt yumuşak olduğu için fiyatını hakettiğini söyleyen kadın, hem ürünün fiyatıyla hem kalite kontrol yöntemiyle beyin yaktı.
İşte o video;
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