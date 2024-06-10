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Bir Yıldır Türkiye'ye Gelmeyen Bir Turist Gördüğü Geçen Zamanda Değişen Ürün Fiyatlarını Dehşetle Paylaştı

Bir Yıldır Türkiye'ye Gelmeyen Bir Turist Gördüğü Geçen Zamanda Değişen Ürün Fiyatlarını Dehşetle Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 16:40 Son Güncelleme: 10.06.2024 - 16:41

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Ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar hepimizin normali. Kurdaki farkın tadını uzun süredir turistler çıkarıyordu. Fakat bu yıl bu durumda değişti ve sosyal medyada sık sık, ülkemize gelen turistlerin fiyatlar isyanlarını görüyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7-Ayj...
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1 yıldır Türkiye'de bulunmayan bir turist geri döndüğünde, değişen fiyatlar karşısında şaşkına döndü.

1 yıldır Türkiye'de bulunmayan bir turist geri döndüğünde, değişen fiyatlar karşısında şaşkına döndü.

Ürün fiyatlarını dehşetle paylaşan turistin o videosu, acı gerçekleri bir kere daha yüzümüze vurdu.

Ürün fiyatlarını dehşetle paylaşan turistin o videosu, acı gerçekleri bir kere daha yüzümüze vurdu.

İşte o video;

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