Bir Yıldır Türkiye'ye Gelmeyen Bir Turist Gördüğü Geçen Zamanda Değişen Ürün Fiyatlarını Dehşetle Paylaştı

Bir Kedi Mevlit Sırasında Dua Okunan Suyun Tadına Bakmak İsteyince Kısa Bir Panik Yarattı

Minik Çocuğun Gülümseten Ekonomi İsyanı: "Ben Büyüyene Kadar Dolar 100 TL, Olur Ben Nasıl Evleneceğim?"