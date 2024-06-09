Ukraynalı Bir Kadından Türk Erkeklerine Tavsiye:"Tanışmaktan Çekinmeyin, Restoranda Bir Şey Gönderebilirsiniz"

Ülkemizde, ilk adımı atıp tanışmayı gerçekleştirmek, özellikle cesaret gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, bireylerin sosyal ilişkilerini şekillendiren önemli bir faktör. Bir başkasıyla ilişki kurma sürecinde ilk adımı atmak, cesaretin yanı sıra empati ve anlayışı da gerektiriyor.