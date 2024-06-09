Ukraynalı Bir Kadından Türk Erkeklerine Tavsiye:"Tanışmaktan Çekinmeyin, Restoranda Bir Şey Gönderebilirsiniz"

Ülkemizde, ilk adımı atıp tanışmayı gerçekleştirmek, özellikle cesaret gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, bireylerin sosyal ilişkilerini şekillendiren önemli bir faktör. Bir başkasıyla ilişki kurma sürecinde ilk adımı atmak, cesaretin yanı sıra empati ve anlayışı da gerektiriyor.
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Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadından Türk erkeklerine 'tanışma' tavsiyesi geldi.
Erkeklerin çekinmelerine gerek olmadığını, eğer beğenmezlerse nazik bir şekilde reddeceklerini söyleyip bir kaç tanışma taktiği verdi.
İşte o video;
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Abla desene bize hem yemek ısmarlayın beyler hem adamlarımız azaldı bize kocişko lazım.
O sadece avrupada olur be ablacım bizim ülkede zor değil imkansız… Senin hemcinslerin bile sana türlü yakıştırmalar yapar erkekler ise tanışmayı iki sohbet e... Devamını Gör
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