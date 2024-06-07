Görüş Bildir
Haberler
Video
Orkun Işıtmak Dansözlere Sordu: Bir Dansözün Etkinlik Başına Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Orkun Işıtmak Dansözlere Sordu: Bir Dansözün Etkinlik Başına Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 21:00

İçerik Devam Ediyor

Dansözlük, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, bir dans türü. Dansözlük, aynı zamanda bir kültürün ve bir toplumun değerlerini, yaşam biçimini ve duygularını yansıtan bir sanat formu sayılır. Bugün de geçmişte olduğu gibi, diğer dans türlerinden ayrı kendine has bir dünyası bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Orkun Işıtmak bir videosunda bir dansözün ne kadar ücret aldığını sordu.

Orkun Işıtmak bir videosunda bir dansözün ne kadar ücret aldığını sordu.

Dansözün ismine ve etkinliğe göre değişiklik gösterse de ortalama fiyatlar dudak uçuklattı.

Dansözün ismine ve etkinliğe göre değişiklik gösterse de ortalama fiyatlar dudak uçuklattı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın