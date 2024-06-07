Orkun Işıtmak Dansözlere Sordu: Bir Dansözün Etkinlik Başına Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Dansözlük, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, bir dans türü. Dansözlük, aynı zamanda bir kültürün ve bir toplumun değerlerini, yaşam biçimini ve duygularını yansıtan bir sanat formu sayılır. Bugün de geçmişte olduğu gibi, diğer dans türlerinden ayrı kendine has bir dünyası bulunuyor.