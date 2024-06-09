Yurt Dışında Okuyacağını Söyleyen Genç Kız Yaptığı Sınav Yorumuyla Sınava Giren Gençlerin Sesi Oldu

Bu hafta sonu, milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı sınavda öğrenciler yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı.
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Sınavdan çıkan bir öğrencinin, sınav hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.
Kendisinin zaten yurt dışında okuyacağını belirten genç kız, bu sınav ile öğrencilerin yeteneklerinin gözardı edildiğini vurguladı.
İşte o yorum;
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