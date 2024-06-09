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Yurt Dışında Okuyacağını Söyleyen Genç Kız Yaptığı Sınav Yorumuyla Sınava Giren Gençlerin Sesi Oldu

Yurt Dışında Okuyacağını Söyleyen Genç Kız Yaptığı Sınav Yorumuyla Sınava Giren Gençlerin Sesi Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 17:21

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Bu hafta sonu, milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı sınavda öğrenciler yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı.

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Sınavdan çıkan bir öğrencinin, sınav hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Sınavdan çıkan bir öğrencinin, sınav hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Kendisinin zaten yurt dışında okuyacağını belirten genç kız, bu sınav ile öğrencilerin yeteneklerinin gözardı edildiğini vurguladı.

Kendisinin zaten yurt dışında okuyacağını belirten genç kız, bu sınav ile öğrencilerin yeteneklerinin gözardı edildiğini vurguladı.

Kimileri genç kızı haklı bulurken kimileri de genç kızın söyledikleri üzerinden 'eğirimde fırsat eşitsizliği' meselesine dikkat çekti.

İşte o yorum;

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