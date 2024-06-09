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Bu Yılda Gelenek Bozulmadı: Yine Birçok Öğrenci Sınava Genç Kaldığı İçin Sınava Alınmadı

Bu Yılda Gelenek Bozulmadı: Yine Birçok Öğrenci Sınava Genç Kaldığı İçin Sınava Alınmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 17:00

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Gençlerimiz bugün üniversite hayallerine giden yoldaki en zorlu adımı atlattı ve bir sınav dönemini geride bıraktı. Her sınav döneminde olduğu gibi bu sınavda da, sınavı dakikalarla kaçıran öğrenciler oldu.

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Kimileri birçok aksiliğin yaşanabileceğini, bu sebeple geç kalanlar için ayrı bir sınıf açmak gibi alternatif yollar düşünülmesi gerektiğini savunurken kimileri ise bunu sorumsuzluk olarak değerlendiriyor ve öğrencilerinin sınava girememelerini yerinde buluyor.

Kimileri birçok aksiliğin yaşanabileceğini, bu sebeple geç kalanlar için ayrı bir sınıf açmak gibi alternatif yollar düşünülmesi gerektiğini savunurken kimileri ise bunu sorumsuzluk olarak değerlendiriyor ve öğrencilerinin sınava girememelerini yerinde buluyor.

Bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin yaşadığı zor anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sınava geç kalan bir öğrenciyi veliler kapının üzerinden içeri sokmaya çalıştı;

Son saniyeye kadar duyurular yapıldı.

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Bir genç 5 dakika gecikti.

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Bir öğrencinin sınava alınması için veliler tezahürat yaptı.

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Yalova'da sınava geç kalan iki öğrenci içeri alındı ama bu durum tartışma yarattı.

Tüm ısrarlara rağmen kapılar açılmadı;

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Hem anne hem kızı gözyaşlarını tutamadı;

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