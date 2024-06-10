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Minik Çocuğun Gülümseten Ekonomi İsyanı: "Ben Büyüyene Kadar Dolar 100 TL, Olur Ben Nasıl Evleneceğim?"

Minik Çocuğun Gülümseten Ekonomi İsyanı: "Ben Büyüyene Kadar Dolar 100 TL, Olur Ben Nasıl Evleneceğim?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 16:22

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Ekonomideki kötü gidişat çocukları bile etkiledi bildiğiniz üzere. Her şeyin fiyatını sormaya alışan minikler, sokak röportajlarında da yetişkinler gibi isyan ediyor.

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Batman'da bir sokak röportajında konuşan 10 yaşındaki çocuk ekonomiden yakındı.

Batman'da bir sokak röportajında konuşan 10 yaşındaki çocuk ekonomiden yakındı.

"Bir top dondurma 20 lira, eskiden buraya geldiğimde 5 liraydı. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Şimdi neler neler olmuş." diyerek duruma isyan etti.

"Bir top dondurma 20 lira, eskiden buraya geldiğimde 5 liraydı. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Şimdi neler neler olmuş." diyerek duruma isyan etti.

"Dolar şimdi 30 lira, ben büyüyünce 100 liraya çıkacak. Ben o zamana kadar nasıl yaşayacağım, nasıl evleneceğim." diyen miniğin açıklaması hem güldürdü hem de uzun uzun düşündürdü.

"Dolar şimdi 30 lira, ben büyüyünce 100 liraya çıkacak. Ben o zamana kadar nasıl yaşayacağım, nasıl evleneceğim." diyen miniğin açıklaması hem güldürdü hem de uzun uzun düşündürdü.

İşte o röportaj;

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