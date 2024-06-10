Minik Çocuğun Gülümseten Ekonomi İsyanı: "Ben Büyüyene Kadar Dolar 100 TL, Olur Ben Nasıl Evleneceğim?"

Ekonomideki kötü gidişat çocukları bile etkiledi bildiğiniz üzere. Her şeyin fiyatını sormaya alışan minikler, sokak röportajlarında da yetişkinler gibi isyan ediyor.
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Batman'da bir sokak röportajında konuşan 10 yaşındaki çocuk ekonomiden yakındı.
"Bir top dondurma 20 lira, eskiden buraya geldiğimde 5 liraydı. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Şimdi neler neler olmuş." diyerek duruma isyan etti.
"Dolar şimdi 30 lira, ben büyüyünce 100 liraya çıkacak. Ben o zamana kadar nasıl yaşayacağım, nasıl evleneceğim." diyen miniğin açıklaması hem güldürdü hem de uzun uzun düşündürdü.
İşte o röportaj;
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