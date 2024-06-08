Hollanda'da Çocukların Pedal Çevirerek Okula Gitmesini Sağlayan Bisiklet Okul Servisi Beğeni Topladı

Çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için spor aktivitelerine erken yaşlarda başlaması büyük önem taşır. Bu, onların aktif bir yaşam tarzını benimsemesine yardımcı olur ve genel sağlıklarını olumlu yönde etkiler.
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Hollanda'da kullanılan bisiklet şeklindeli okul servisleri sosyal medyada viral oldu.
Direksiyonu bir kişinin yönettiği servisti çocuklar pedal çevirerek ilerletiyor.
Bu sayede hem hareket ediyor, hem eğleniyor hem de sorumluluk alıyorlar.
İşte o bisiklet;
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