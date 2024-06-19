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Meşhur Bentley Reklamının Yıldızı Türkiye Ziyaretinde Bentley Marka Polis Aracı Görünce O Reklamı Canlandırdı

Meşhur Bentley Reklamının Yıldızı Türkiye Ziyaretinde Bentley Marka Polis Aracı Görünce O Reklamı Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 20:25

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Çökertilen suç örgütlerinden ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına sunulan lüks araçlar yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor bildiğiniz üzere. Bu araçlar, şehrin sokaklarında adeta bir gösteri niteliği taşıyor ve turistlerin fotoğraf karelerine konu oluyor.

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Meşhur Bentley reklamının yıldızı Alla Bruletova da Türkiye ziyareti sırasında Bentley marka polis aracı dikkatini çekti.

Meşhur Bentley reklamının yıldızı Alla Bruletova da Türkiye ziyareti sırasında Bentley marka polis aracı dikkatini çekti.

Bruletova'dan "Tüm gün bana eşlik eden Türk polisine çok teşekkür ederim" diyerek, o meşhur reklamı yeniden canlandırdı.

Bruletova'dan "Tüm gün bana eşlik eden Türk polisine çok teşekkür ederim" diyerek, o meşhur reklamı yeniden canlandırdı.

İşte o video;

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