Meşhur Bentley Reklamının Yıldızı Türkiye Ziyaretinde Bentley Marka Polis Aracı Görünce O Reklamı Canlandırdı

Çökertilen suç örgütlerinden ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına sunulan lüks araçlar yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor bildiğiniz üzere. Bu araçlar, şehrin sokaklarında adeta bir gösteri niteliği taşıyor ve turistlerin fotoğraf karelerine konu oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meşhur Bentley reklamının yıldızı Alla Bruletova da Türkiye ziyareti sırasında Bentley marka polis aracı dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bruletova'dan "Tüm gün bana eşlik eden Türk polisine çok teşekkür ederim" diyerek, o meşhur reklamı yeniden canlandırdı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın