Meşhur Bentley Reklamının Yıldızı Türkiye Ziyaretinde Bentley Marka Polis Aracı Görünce O Reklamı Canlandırdı

Çökertilen suç örgütlerinden ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına sunulan lüks araçlar yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor bildiğiniz üzere. Bu araçlar, şehrin sokaklarında adeta bir gösteri niteliği taşıyor ve turistlerin fotoğraf karelerine konu oluyor.